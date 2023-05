Điện lực Đức Cơ (PC Gia Lai) tích cực tuyên truyền sử dụng điện an toàn tại các làng vùng biên

Điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, đời sống xã hội. Với vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, điện còn có “sứ mệnh” đặc biệt là góp phần trong bảo vệ an ninh an toàn và chủ quyền quốc gia. Vì vậy, bên cạnh việc chú trọng đầu tư lưới điện, ngành điện còn tích cực tuyên truyền giúp người dân vùng biên cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm nhằm tăng hiệu quả lưới điện.



Công nhân Điện lực Đức Cơ lắp đặt bóng đèn cho người dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

Đức Cơ là huyện miền núi, biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, nằm dọc theo Quốc lộ 19, có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh giáp với huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia với chiều dài đường biên giới 35 km. Đoạn đường biên giới này trải dài trên địa bàn 3 xã: Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn. Với đặc thù là một huyện vùng cao, vùng sâu vùng xa, điều kiện địa hình nhiều đồi núi dẫn đến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để bà con nơi đây hiểu hơn về việc sử dụng điện an toàn, Công nhân Điện lực Đức Cơ đã đi khắp các làng đồng bào vùng biên để hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.

Ông Tăng Văn Dũng - Giám đốc Điện lực Đức Cơ cho biết: Hằng năm, Điện lực thực hiện nhiều đợt về tuyên tuyền cho người dân sử dụng điện an toàn. Kết hợp các chuyến công tác này, nhân viên Điện lực còn hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Những nội dung được Điện lực giải thích cho bà con rất đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao, như: Hướng dẫn chọn dây dẫn điện phù hợp để lắp đặt điện trong nhà, tránh sử dụng quá tải gây chạm chập cháy nổ; không để thiết bị điện phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy; không chạm vào chỗ đang có điện như ổ cắm, cầu dao, cầu chì không có nắp đậy hay chỗ nối, chỗ tróc vỏ của dây điện; khi có trời mưa, giông, bão không chạm người vào cột điện, dây chằng cột, dây nối đất... Khi phát hiện cột điện bị đổ hoặc dây điện bị đứt, rơi xuống đường, ruộng, ao, hồ thì tuyệt đối không đến gần, tìm cách làm rào chắn, báo cho mọi người xung quanh và Điện lực biết để xử lý kịp thời.

Công nhân Điện lực Đức Cơ tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện

Anh Rơ Chăm Thi (thôn trưởng làng Sơn, xã Ia Nan) chia sẻ: “Trước đây chưa có điện, bà con làm gì cũng thủ công hết. Muốn có nước để sử dụng thì đi xuống giọt gùi về dùng. Từ khi có điện, bà con đã biết dùng nhiều thứ như máy bơm nước tại nhà, dùng quạt điện cho mùa nóng, nấu cơm cũng bằng điện luôn rồi. Ngày có điện, cán bộ điện lực kéo điện về tới nhà và đã hướng dẫn cho bà con sử dụng điện an toàn. Cuối năm 2022, dân làng Sơn thêm vui mừng khi Đoàn thanh niên Điện lực Đức Cơ về làng lắp đặt 14 bộ đèn năng lượng mặt trời trên các con đường của làng. Làng tôi chỉ là một làng nhỏ ở vùng biên giới, nhưng được Nhà nước quan tâm làm đường, nay được Điện lực lắp đặt điện chiếu sáng rồi hướng dẫn cho dân làng sử dụng điện an toàn nữa, dân làng mừng lắm”.

“Đưa điện lưới về đến các bản làng vùng biên giới là bước đột phá trong kết cấu hạ tầng nhằm xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Từ khi có điện lưới quốc gia, cuộc sống của đồng bào giờ đổi thay rất nhiều. Có ti vi, bà con xem các chương trình nên nghe, nói thông thạo tiếng Việt, hiểu biết nhiều nên không bị kẻ xấu xúi giục. Giờ đây điện đã đi sâu vào từng hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây” - ông Siu Uôi, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nan chia sẻ thêm.

Để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác này, Điện lực Đức Cơ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, in băng rôn, phát tờ rơi tuyên truyền tới các hộ sử dụng điện, phát trên các loa phát thanh của địa phương... Phương châm tuyên truyền có nội dung gần gũi với thực tế, có hình ảnh sinh động nhằm thu hút được sự tập trung chú ý của người dân, đặc biệt là người dân tại các bản làng vùng biên của huyện Đức Cơ.