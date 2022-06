Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Nâng cao năng suất lao động nhờ công tác bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị cũng như chú trọng đầu tư vào hệ thống kỹ thuật công nghệ nhằm đảm bảo dây chuyền sản xuất ổn định, đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Với mục tiêu "Nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ); xây dựng mối quan hệ lao động, ổn định hài hòa".



Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ về đêm

Tháng 5, cũng là tháng hành động về ATVSLĐ, cùng hưởng ứng phong trào thi đua do công đoàn tổ chức, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai với tinh thần: "Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng", với một số sáng kiến nổi bật như: Dự án sản xuất thực nghiệm "Dùng máy ép lại than cám cỡ < 13mm thành hình quả bàng" tại phân xưởng Khí hóa than theo phương án thí điểm 200 tấn, phối trộn với than cục theo các tỉ lệ khác nhau đưa vào lò sinh khí; Đề tài "Thu hồi phèn nhôm, oxit sắt và xử lý chất thải rắn từ bùn đỏ",…Nhờ vậy, tại các phân xưởng sản xuất, hầu hết các chỉ tiêu tiêu hao đều thấp hơn kế hoạch, không để xảy ra sự cố mất an toàn lao động nào và đem lại sản lượng cao hơn mục tiêu đề ra.

Toàn cảnh Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ

Song song với đó, nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công ty triển khai thường xuyên.

Tiêu biểu như Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 với chủ đề " Chỉ Một Trái đất", đã có hơn 800 lượt ĐVTN của các phòng, phân xưởng tham gia các hoạt động cắt tỉa cây cỏ, dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm,..

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ

Với mong muốn truyền tải ý nghĩa thông điệp hướng tới sản xuất bền vững, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, khẩu hiệu "Tôi và bạn cùng chung tay vì ngôi nhà Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV luôn sáng - xanh - sạch" được Đoàn Thanh niên Công ty tuyên truyền sâu rộng tới từng chi đoàn. Các chiến dịch gắn với môi trường thực sự hiệu quả khi phát huy được sự nhiệt huyết, tinh thần xung kích của thế hệ trẻ và góp phần nâng cao năng suất lao động trong toàn Công ty.

Luôn đồng hành cùng người lao động chính là sự chỉ đạo sát sao, sự quan tâm, động viên kịp thời của Ban lãnh đạo điều hành và các tổ chức đoàn thể trong Công ty. Nguồn động viên ấy chính là sợi dây gắn kết, tạo thêm động lực và niềm tin giúp CBCNV Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV nỗ lực, kiên trì và bền bỉ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.