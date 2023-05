Trợ cấp thôi việc cao nhất 452 triệu đồng

Ngày 24/5, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) có văn bản gửi các cơ quan nhà nước báo cáo kết quả thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết các chế độ cho người lao động tại buổi tiếp xúc ngày 20/5.

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam cho biết đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động 4.439 người. Trong đó, có 4.438 người đồng ý ký tên vào biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, 1 người nghỉ phép chưa vào ký biên bản thỏa thuận.

So với kế hoạch đưa ra, số lượng công nhân dự kiến nghỉ việc đợt 1 giảm 43 người.

Trong năm 2023, công ty Pouyuen đã cắt giảm 2 đợt công nhân. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về chi trả chế độ cho người lao động, tổng số tiền dự kiến là 525 tỷ đồng. Bình quân mức chi trợ cấp thôi việc là 118 triệu đồng/người. Mức chi trợ cấp cao nhất là 452 triệu đồng, mức thấp nhất là 16,5 triệu đồng.

Ngoài ra, có 2% người lao động có thâm niên dưới 5 năm nhận mức chi trợ cấp thôi việc dao động từ mức thấp nhất đến 31,2 triệu đồng. Thời gian chi trả trong 7 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (ngày 30/6/2023).

Theo công ty, kế hoạch sản xuất từ nay đến cuối năm tại Công ty còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đang cố gắng duy trì việc làm cho người lao động sau 3 đợt thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động (tháng 2/2023, tháng 5/2023 và tháng 6/2023).

50% lao động được khảo sát sẽ về quê

Đối với việc hỗ trợ người lao động mất việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phối hợp với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam tiến hành khảo sát nguyện vọng của 2.429 lao động, trong đó có 1.202 người muốn về quê.

Công ty PouYuen dự kiến chi 525 tỷ đồng hỗ trợ thất nghiệp cho công nhân bị sa thải. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, có 102 người có nhu cầu học nghề và tìm kiếm việc làm; 294 người có nhu cầu tìm việc làm; 26 người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài; 14 người có nhu cầu học nghề. Đáng nói, có đến 791 người không có nhu cầu tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề.

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố cũng đã chuẩn bị thông tin tuyển dụng của 16 doanh nghiệp với 4.960 vị trí việc làm trong các lĩnh vực may mặc, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ ăn uống, lễ tân, bảo vệ để triển khai tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Đối với người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ kết nối với công ty có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong công tác tư vấn, lựa chọn thị trường phù hợp.

4.439 công nhân PouYuen bị sa thải trong tháng 5/2023. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Để kịp thời hỗ trợ người lao động nghỉ việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam quay về các tỉnh Long An, Tiền Giang, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, tỉnh Long An và Tiền Giang chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang triển khai phương án phối hợp thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm và tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp để thuận lợi cho người lao động sau khi nghỉ việc.



Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, UBND Quận Bình Tân, Bảo hiểm xã hội giám sát tình hình giải quyết chế độ chính sách cho người lao động tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, tổ chức các hoạt động kết nối việc làm và tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong đợt 2, ngày 3/6.