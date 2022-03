Công ty Sữa Quốc tế phản hồi sau khi Dân Việt thông tin

Trước đó, như Dân Việt thông tin, chị N.N.Q (ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM) phản ánh chất lượng sữa Be Milk không như quảng cáo in trên vỏ hộp.

Về địa điểm nhà máy, Công ty Sữa Quốc tế Be Milk cho biết đây là nơi ở của đội ngũ nhân viên của công ty và nơi chứa dụng cụ.

Liên quan đến vấn đề này, Công ty Sữa Quốc tế Be Milk cho biết, phía công ty tiếp thu thông tin từ Báo Điện tử Dân Việt và mong muốn qua Báo để kết nối với người tiêu dùng để kiểm tra lại sản phẩm, sẵn sàng có phương án bồi hoàn hoặc đổi trả theo yêu cầu của khách hàng.

"Về thông tin sản phẩm từ Báo Dân Việt phản ánh, Công ty xin tiếp thu, cầu thị và liên hệ ngay với khách hàng để tìm hiểu, xác minh thông tin nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất của sản phẩm"- công văn của Công ty nêu.

Đại diện Công ty cũng cam kết sẽ rà soát lại quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn.

Từ khi thành lập và xây dựng nhà máy, Công ty luôn hướng tới sự chuyên nghiệp và hiện đại.

Công ty Sữa Quốc tế Be Milk cho biết, phía công ty tiếp thu và cho xử lý ngay thông tin từ người dùng.

Hiện nay, nhà máy được xây dựng riêng biệt khu vực sản xuất khép kín hơn 500m2 với đầy đủ các dây chuyền được nhập khẩu để sản xuất, đóng gói sản phẩm sữa bột.

Ngoài ra, khu vực rộng lớn kho chứa lon thiếc và lon sữa thành phẩm được đặt tại Nam Định.

"Công ty khẳng định nhà máy đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng ISO cũng như đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua kết luận của các Đoàn kiểm tra của Chi cục an toàn thực phẩm và các cơ quan chuyên môn có chức năng đã khẳng định điều này", đại diện Công ty Be Milk cho biết.

Trao đổi với PV, khách hàng đã phản ánh chất lượng sản phẩm sữa cho biết sẵn sàng làm việc với phía Công ty để có phương án đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng.