Công ty Thủy điện Đồng Nai: Nâng cao tinh thần chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Chủ động trước thiên tai

Năm nay, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 được lấy chủ đề "Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai". Chủ đề này được đưa ra nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng phương án ứng phó với thiên tai năm 2024.

Hành động sớm là phương pháp tiếp cận mới trong quản lý rủi ro thiên tai, nhằm tăng cường hơn nữa khả năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và chú trọng tới những đối tượng dễ bị ảnh hưởng, tiêu biểu như các hoạt động: Tăng cường dự báo, cảnh báo về thiên tai và tuyên truyền; kiểm tra đảm bảo an toàn các công trình; xây dựng các phương án ứng phó thiên tai, sơ tán người ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn…

Công ty Thủy điện Đồng Nai diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Tại Công ty Thủy điện Đồng Nai, đơn vị vận hành Thủy điện Đồng Nai 3 và 4, đã tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường khả năng phòng, chống sự cố do thiên tai, đảm bảo an toàn vận hành công trình trước và trong mùa mưa bão như: Lập kế hoạch phòng chống thiên tai, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, Đội xung kích, tổ chức kiểm tra công trình, thiết bị trước mùa mưa, bão.

Công ty Thủy điện Đồng Nai cũng tiến hành kiểm tra đóng mở cửa van cung đập tràn, kiểm tra hệ thống điện tự dùng, máy Diesel, đường dây 22kV; tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai theo phương án, bảo dưỡng công trình khơi thông mương, cống thoát nước.

Song song với đó là ký kết, cập nhật các quy chế phối hợp, rà soát hiệu chỉnh các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án ứng phó thiên tai, phương án cấp điện, phương án đảm bảo thông tin liên lạc, bổ sung vật tư, y tế dự phòng, hàng ngày cập nhật đầy đủ, kịp thời các số liệu quan trắc Khí tượng Thủy văn chuyên dùng lên các trang Web, hệ thống giám sát khai thác sử dụng nước theo quy định, tuyên truyền trên các đài, báo để các cấp, các ngành địa phương theo dõi phối hợp.

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Song song với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng".

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức thực hiện kiểm định, kiểm tra các thiết bị, xe, máy, dụng cụ đo, dụng cụ an toàn, quan trắc môi trường lao động, tổ chức chức diễn tập PCCC - CNCH, tổ chức tập huấn, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, qua các buổi diễn tập, trên trang web công ty.

Quan trắc nhiệt độ, điện trường, độ ồn, ánh sáng trong môi trường làm việc năm 2024 của Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Hoạt động an toàn vệ sinh lao động được diễn ra trên phạm vi toàn bộ Công ty Thủy điện Đồng Nai nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc phòng tránh các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố, phòng chống cháy nổ, giảm căng thẳng tại nơi làm việc, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện nâng cao hiệu suất làm việc.

Tại Công ty Thủy điện Đồng Nai, hoạt động phòng chống thiên tai và an toàn vệ sinh lao động được duy trì hàng năm nhằm bảo vệ con người, công trình, thiết bị trước các tác hại do môi trường làm việc, sự cố tai nạn lao động, các loại hình thiên tai gây ra. Đảm bảo an toàn để ổn định sản xuất là trách nhiệm của toàn bộ cán bộ công nhân viên, góp phần vào hoàn thành mục tiêu của Tổng công ty Phát điện 1 đề ra cho Công ty Thủy điện Đồng Nai.