Công ty Thủy điện Đồng Nai: Đảm bảo cung cấp điện và điều tiết nước cho vùng hạ du

Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị quản lý, vận hành hai Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, sản lượng điện bình quân hàng năm của hai nhà máy đạt 1,7 tỷ kWh. Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3, mực nước dâng bình thường/mực nước chết là 590/570m, là hồ chứa điều tiết năm có dung tích gần 1,7 tỷ m3, lớn thứ hai trên lưu vực sông Đồng Nai sau hồ Trị An. Tuy nhiên, hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 nằm ở thượng nguồn nên giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước cho các nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Trị An và cung cấp điều tiết nước cho các vùng hạ du.

Hồ chứa nước Thủy điện Đồng Nai 3 do Công ty Thủy điện Đồng Nai quản lý, vận hành.

Theo quy định của Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Thủ tướng ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ – TTg ngày 25/12/2019, thì trong mùa khô, hàng ngày hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 phải xả nước về cho hạ du trung bình ngày khoảng 45 – 50m3/s.

Nhận định năm 2023 sẽ là năm khô hạn nên ngay từ cuối năm 2022 Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tích nước hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 đến xấp xỉ mực nước dâng bình thường 588,5/590m và phối hợp chặt chẽ với địa phương để khai thác tối ưu nguồn nước vừa đảm bảo tưới tiêu sinh hoạt cho hạ du và đảm bảo cung cấp điện cho Hệ thống trong mùa khô năm 2023 (hết tháng 6/2023).

Mực nước hồ Đồng Nai 3 xuống thấp gần mực nước chết.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa ít, dẫn đến nước về hồ rất thấp, lưu lượng về hồ thấp trung bình 2 tháng 4, 5/2023 là 12,5 m3/s (bằng 24,18% so với cùng kỳ so với năm 2022 là 50,25m3/s), đồng thời do nắng nóng trên diện rộng ở mức cao trong thời gian qua nên Công ty phải tăng phát điện để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của Hệ thống.

Đại diện Công ty Thủy điện Đồng Nai chủ động làm việc với UBND huyện Cát Tiên để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt của vùng hạ du.

Đến ngày 14/5/2023 mực nước hồ chứa Đồng Nai 3 là 572,2/570m, còn 2,2m nữa là mực nước hồ xuống sẽ xuống đến mực nước chết, thấp hơn sơn với quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa là 1,7m. Công ty đã chủ động làm việc với huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để tận dụng tối đa nguồn nước còn lại để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt của vùng hạ du đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng thời gian còn lại của mùa khô năm 2023.