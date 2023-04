Công ty Tôn Phương Nam không đồng ý phán quyết về việc bị “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”

Ngày 27/4, TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 30 tháng tù treo với Nguyễn Minh Hưng (SN 1983, ở Thái Bình); 18 tháng tù treo với Lê Văn Hùng (SN 1984, ở Thái Nguyên) và 24 tháng tù treo với Phan Tuấn Anh (SN 1986, ở Thái Bình) cùng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Hồi tháng 12/2022, TAND huyện Đại Từ xử sơ thẩm, xác định ngày 22/10/2021, công an kiểm tra Công ty sản xuất và thương mại thép Hùng Cường do bị cáo Hùng quản lý và phát hiện 8 cuộn tôn mạ màu dán tem nhãn của Công ty Tôn Phương Nam nhưng không do doanh nghiệp này sản xuất.

Nhóm người bị xác định xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Tôn Phương Nam.

Điều tra cho thấy, bị cáo Hưng là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty tôn Vikor (ở Thái Bình) và Tuấn Anh là nhân viên kinh doanh dưới quyền. Cả 2 còn là cộng tác viên bán hàng cho Công ty Kim khí Thái Bình.

Tháng 9/2021, các bị cáo tới huyện Đại Từ, giới thiệu sản phẩm "Tôn Phương Nam" do Công ty tôn Vikor sản xuất với "hình dạng giống nhau" nhưng có giá trị thấp hơn trên thị trường. Hùng đặt hàng 8 cuộn tôn loại này rồi bị cảnh sát phát hiện.

Tại tòa sơ thẩm, Công ty Tôn Phương Nam không đồng ý với tội danh trên, cho rằng 3 bị cáo phạm tội "Buôn bán hàng giả". Doanh nghiệp cũng kiến nghị làm rõ người sản xuất ra 8 cuộn tôn giả nói trên rồi bán cho các bị cáo để tránh bỏ lọt tội phạm.

Tòa sơ thẩm bác quan điểm trên, cho rằng Viện khoa học hình sự Bộ Công an từ chối giám định tiêu chuẩn chất lượng đối với 8 cuộn tôn nên chưa thể xác định chúng có chỉ tiêu chất lượng đạt bao nhiêu % so với Tôn Phương Nam thật. Hành vi của các bị cáo phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Sau phiên sơ thẩm, Công ty Tôn Phương Nam kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại, làm rõ nguồn gốc 8 cuộn tôn giả tang vật đồng thời xác định lại tội danh của các bị cáo.

Trình bày tại phiên phúc thẩm, phía doanh nghiệp dẫn Nghị định 98/2020, nội dung hàng giả gồm "giả mạo tên thương mại, tên thương phẩm, mã số mã vạch, mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố của hàng hóa".

Vì vậy, việc tòa sơ thẩm nhận định "do không giám định được tiêu chuẩn chất lượng đối với 8 cuộn tôn nên không xem xét chúng là hàng giả là chưa chính xác, không phù hợp với quy định pháp luật", luật sư của Tôn Phương Nam nêu quan điểm.

Về nguồn gốc cuộn tôn, doanh nghiệp cho rằng, các bị cáo Hưng, Tuấn Anh khai mua 8 cuộn tôn từ người "không quen biết" mà không cần kiểm tra đồng thời giao 440 triệu đồng cho một tài xế "không quen biết" để đi chở hàng về là không khách quan.

Ngoài số hàng trên, bị cáo Hùng khai từng mua từ Tuấn Anh 2 lần khác tổng 10 cuộn tôn là hàng giả Tôn Phương Nam và đã tiêu thụ hết. "Điều này thể hiện việc mua bán hàng giả xảy ra nhiều lần, trong thời gian dài và có tổ chức từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ nhưng tòa sơ thẩm không xem xét, làm rõ tình tiết quan trọng này", luật sư nói.

Đối đáp, đại diện viện kiểm sát dẫn các quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, khẳng định sản phẩm Tôn Phương Nam được bảo hộ của Nhà nước; các bị cáo trong vụ mua bán các sản phẩm tương tự nên phạm vào tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Về nguồn gốc 8 cuộn tôn, kiểm sát viên cho hay tòa án huyện Đại Từ từng trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ vấn đề này nhưng "không có căn cứ tiến hành các biện pháp khác với công ty, pháp nhân liên quan".

"Vẫn biết làm rõ nguồn gốc số hàng rất quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền, lợi ích của Công ty Tôn Phương Nam nhưng không thể làm gì hơn. Kể cả luật sư bảo hủy án, điều tra lại, cũng không thể chứng minh được", kiểm sát viên nói.

Tòa án đồng tình quan điểm trên, cho rằng không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Tôn Phương Nam; cần giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên bố 3 bị cáo trong vụ phạm tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".