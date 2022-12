Bị phạt tù vì xâm phạm quyền “sở hữu công nghiệp” của Tôn Phương Nam

Chiều 16/12, TAND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) tuyên phạt Nguyễn Minh Hưng (SN 1983, ở Thái Bình) án 30 tháng tù treo; Lê Văn Hùng (SN 1984, ở Thái Nguyên) lĩnh 18 tháng tù treo và Phan Tuấn Anh (SN 1986, ở Thái Bình) án 24 tháng tù treo cùng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Bản án xác định, ngày 22/10/2021, công an kiểm tra Công ty sản xuất và thương mại thép Hùng Cường do bị cáo Hùng quản lý và phát hiện 8 cuộn tôn mạ màu dán tem nhãn của Công ty Tôn Phương Nam nhưng không do doanh nghiệp này sản xuất.

Tòa án phạt tù 3 người vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Tôn Phương Nam.

Điều tra cho thấy, bị cáo Hưng là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty tôn Vikor (ở Thái Bình) và Tuấn Anh là nhân viên kinh doanh dưới quyền. Cả 2 còn là cộng tác viên bán hàng cho Công ty Kim khí Thái Bình.

Tháng 9/2021, các bị cáo tới huyện Đại Từ, giới thiệu sản phẩm "Tôn Phương Nam" do Công ty tôn Vikor sản xuất với "hình dạng giống nhau" nhưng có giá trị thấp hơn trên thị trường. Hùng đã đặt hàng 8 cuộn tôn loại này rồi bị cảnh sát phát hiện.

Tại phần tranh luận hôm 13/12, Công ty Tôn Phương Nam được triệu tập với vai trò bị hại kiêm nguyên đơn dân sự. Đại diện doanh nghiệp này cho hay không đồng ý với tội danh trên, cho rằng 3 bị cáo phạm tội "Buôn bán hàng giả".

Doanh nghiệp cũng kiến nghị làm rõ người sản xuất ra 8 cuộn tôn giả nói trên rồi bán cho các bị cáo để tránh bỏ lọt tội phạm. Do vậy, đại diện Tôn Phương Nam đề nghị tòa trả hồ sơ, điều tra lại tội danh của các bị cáo cũng như xác định nguồn gốc số hàng giả.

Các bị cáo tại tòa.

Phần tuyên án, HĐXX bác bỏ quan điểm trên, cho rằng Viện khoa học hình sự Bộ Công an từng từ chối giám định tiêu chuẩn chất lượng đối với 8 cuộn tôn nên chưa thể xác định chúng có chỉ tiêu chất lượng đạt bao nhiêu % so với Tôn Phương Nam thật.

HĐXX nhận định căn cứ vào lời khai của các bị cáo cùng tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở cho thấy nhóm này phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hành vi của các bị cáo tuy ít nghiêm trọng nhưng "gây nguy hiểm cho xã hội". Nó xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp đã được bảo hộ tại Việt Nam, làm mất ổn định thị trường, ảnh hưởng tới người tiêu dùng và gây thiệt hại cho Công ty Tôn Phương Nam…

Ngược lại, các bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác nên HĐXX cho rằng không cần cách ly họ khỏi xã hội vẫn có thể răn đe, giáo dục.

Ngoài việc chịu án treo, các bị cáo bị phạt bổ sung gồm Hưng 100 triệu đồng, Tuấn Anh 70 triệu và Hùng 50 triệu để sung công. Về dân sự, tòa ghi nhận các bị cáo tự nguyện bồi thường 78 triệu đồng theo yêu cầu của Công ty Tôn Phương Nam.