Mới đây, giới truyền thông đã hé lộ những thông tin mới nhất về công viên giải trí hoạt hình được mong đợi của Studio Ghibli. Đây cũng là hãng phim hoạt hình sở hữu những tựa phim được yêu thích như "My Neighbor Totoro" và "Spirited Away" từng đoạt giải Oscar.

Công viên Ghibli sẽ mở cửa cho du khách vào ngày 1/11, mặc dù ban đầu chỉ có ba trong số năm khu vực ở vùng Aichi miền trung Nhật Bản được ra mắt.

Công viên có các nhân vật được yêu thích trong các bộ phim của studio Ghibli. (Ảnh: Yuichi YAMAZAKI AFP)

Trải rộng trên 7,1 ha của công viên rộng 194 ha, điểm vui chơi này có các khu vực ngoài trời rộng lớn, phù hợp với tầm quan trọng của thiên nhiên và không gian ngoài trời trong các tác phẩm của Ghibli.

Công viên hoạt hình được mong đợi nhất Nhật Bản mở cửa

Không giống như các điểm hút khách du lịch tương tự như Tokyo Disneyland, những người sáng tạo ra công viên cho biết nó được thiết kế để phản ánh chủ nghĩa hiện thực trong các tác phẩm của Ghibli.

Trong số ba khu vực sẽ mở cửa vào tháng tới là "Hill of Youth", cổng vào công viên và có tháp thang máy lấy cảm hứng từ một số bộ phim của Ghibli bao gồm "Castle in the Sky" và "Howl's Moving Castle".

Ba khu vực của công viên Ghibli sẽ mở cửa vào tháng 11, các khu còn lại sẽ đón khách từ năm sau. (Ảnh: Yuichi YAMAZAKI AFP)

Ở những nơi khác, "Khu rừng Dondoko" gợi lên vẻ yên bình cổ điển của "My Neighbor Totoro", với những con đường đi bộ dài, sân chơi và một bức tượng Totoro khổng lồ.

Một điểm thu hút chính sẽ là Nhà kho lớn của Ghibli, khu vực trong nhà giống như nhà chứa máy bay của công viên với nhiều điểm tham quan khác nhau, bao gồm 14 bộ từ 13 tác phẩm kinh điển của Ghibli.

Du khách có thể tản bộ dọc theo một con hẻm được thiết kế giống cảnh mở đầu của "Spirited Away", hoặc ngồi trên ghế tàu phủ nhung đỏ trong toa bên cạnh nhân vật "Vô Diện" có thể nhận ra ngay lập tức của bộ phim.

Được xây dựng với chi phí 34 tỷ yên (232 triệu USD), công viên được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm thu hút khách du lịch lớn ở Aichi.

Công viên giải trí này dự báo sẽ có khoảng 1,8 triệu du khách mỗi năm khi tất cả 5 khu vực đều mở cửa, kể từ năm tới, với tác động kinh tế hàng năm ước tính khoảng 48 tỷ yên.

Goro, con trai của Hayao Miyazaki, cho biết công viên được thiết kế để có 'tác động tối thiểu' đến thiên nhiên xung quanh. (Ảnh: Yuichi YAMAZAKI AFP)

Thống đốc Hideaki Omura cho biết họ đã mất 5 năm rưỡi để hoàn thành công viên, đồng thời ca ngợi Studio Ghibli là "đỉnh cao" của văn hóa Nhật Bản.



Studio Ghibli được thành lập năm 1985 bởi hai nhà làm phim hoạt hình Isao Takahata và Hayao Miyazaki. Các tác phẩm của họ đã làm say lòng người hâm mộ trên toàn thế giới với sự pha trộn giữa hoài niệm, lòng dũng cảm, lòng tham và sự gần gũi với thế giới tự nhiên.

Con trai của Miyazaki, Goro, nói với truyền thông rằng, công viên ban đầu được hình thành như một cách để các tác phẩm của Studio Ghibli để lại cho các thế hệ tương lai, trước khi cha ông dự kiến nghỉ hưu. Anh nói: "Chúng tôi không muốn mọi người quên những tác phẩm của Ghibli. Nhưng chúng tôi lại bị phản bội," anh cười nói thêm. "Ông ấy hiện đang làm phim điện ảnh!"

Anh cho biết công viên giải trí đã được thiết kế để có "tác động tối thiểu" đến thiên nhiên xung quanh, với hướng dẫn rằng, "không nên chặt cây hoặc thay đổi môi trường".

Vé sẽ chỉ có thể đặt trước, có giá từ 1.000 đến 2.500 yên cho mỗi khu vực dành cho người lớn.

Studio Ghibli đã vận hành Bảo tàng Ghibli cực kỳ nổi tiếng ở ngoại ô Tokyo, nơi chỉ cung cấp vé vào đầu mỗi tháng, thường xuyên bán hết trong vài giờ. Nhật Bản là quê hương của một số công viên giải trí lớn, bao gồm Tokyo Disneyland và Universal Studios ở Osaka.

Sau hai năm rưỡi với các hạn chế cứng rắn do Covid, biên giới đã mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch vào ngày 11/10 và một lượng lớn du khách nước ngoài dự kiến trong những tháng tới.