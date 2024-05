Công viên ở Đắk Nông bị xuống cấp được thi công bởi Công ty cây xanh đang bị Bộ Công an điều tra

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, tại khu vực sân công viên Đắk Mâm (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô) làm bằng bê tông đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy dài. Trong khi đó, khu vực vỉa hè cỏ dại mọc um tùm, trụ hàng rào bị gãy đổ, tại khu đài phun nước có rất nhiều rác bị vứt xuống gây bốc mùi, làm mất mĩ quan.

Khu vực đài phun nước Công viên Đắk Mâm (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông) bốc mùi hôi thối.



Theo người dân địa phương, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng tại Công viên Đắk Mâm diễn ra từ lâu nhưng không có ai sửa chữa, dọn dẹp. Chị N.T.H, người dân ở thị trấn Đắk Mâm cho biết: "Khi xây dựng công viên, người dân kỳ vọng một công trình mỹ quan, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí. Nhưng với thực trạng hiện nay, không ai muốn ra công viên. Đây là sự lãng phí đầu tư. Chính quyền cần vào cuộc, có giải pháp khắc phục".

Anh Thái Văn Trung, người phụ trách hoa viên Đắk Mâm (nhân viên Công ty TNHH Cây xanh Công Minh), cho biết đã báo cho quản lý khu vực để thông tin tình hình xuống cấp tại đây về công ty.

Hàng rào gãy đổ tại khu vực sân công viên Đắk Mâm (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu tỉnh Đắk Nông và nhiều tỉnh, thành báo cáo về các dự án do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) thực hiện.

Tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Công Minh trúng 4 gói thầu trị giá gần 20 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2018 Công ty Công Minh trúng thầu độc lập gói thầu xây dựng công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm (huyện Krông Nô), với giá trị hơn 8 tỷ đồng. Công trình được bàn giao cho thị trấn Đắk Mâm vào năm 2020. Tuy nhiên, công việc chăm sóc cây xanh tại hoa viên này vẫn do người của Công ty Công Minh thực hiện.

Cũng trong năm 2018, tại TP Gia Nghĩa, Công ty Công Minh trúng thầu gói thầu gồm thi công xây dựng công trình hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông (quốc lộ 14 đoạn qua TP Gia Nghĩa) có giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Năm 2020, tại huyện Đắk Mil, Công ty Công Minh và Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà (Đắk Nông) trúng gói thầu gồm vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; khơi rãnh thoát nước; phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Mil. Gói thầu này có giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Năm 2021, cũng tại huyện Đắk Mil, liên danh Công ty Công Minh và Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà tiếp tục trúng thầu gói thầu gồm vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; khơi rãnh thoát nước; phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Mil; vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil. Gói thầu này có tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng.

Khu vực sân bê tông xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy dài tại Công viên Đắk Mâm (thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, Đắk Nông).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Lý do là Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.