Giám đốc BQL các dự án ĐTXD tỉnh Đắk Nông: Hồ chứa nước Nam Xuân đã đảm bảo điều kiện an toàn

Ngày 8/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông cho biết, sau khi xảy ra các sự cố (các vết nứt, xói mòn…) tại hồ chứa nước Nam Xuân, đơn vị đã mời Văn phòng Tư vấn thẩm định thiết kế và Giám định chất lượng công trình (Trường Đại học Thuỷ lợi) thực hiện việc đánh giá an toàn công trình này.



"Văn phòng tư vấn Thẩm định thiết kế và Giám định chất lượng công trình đã thực hiện công tác kiểm tra hiện trường, kiểm tra chuyển vị đứng, ngang, kiểm tra chất lượng bê tông mặt đập và phân tích ổn định đập Nam Xuân", ông Nghĩa cho biết.

Hồ chứa nước Nam Xuân là dự án thủy lợi có quy mô hồ chứa lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông với tổng vốn đầu tư gần 375 tỷ đồng - Ảnh: An Nhiên

Theo ông Nghĩa, sau khi thực hiện các công tác kiểm tra, đánh giá, đơn vị này đã có kết luận. Cụ thể, cường độ bê tông mặt đập cho thấy chất lượng bê tông đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ thiết kế, hiện tượng nứt bê tông mặt đập do hiện tượng lún không đều theo chiều dài đập.

Kết quả kiểm tra chuyển vị cho thấy độ lún của đập đều nhỏ hơn giá trị cho phép tương ứng với chiều cao đắp đập và phù hợp với kết quả tính toán lún của đập. Ngoài ra, kết quả tính toán ổn định thấm, ổn định mái và chuyển vị ngang của đập đều cho thấy đập Nam Xuân đảm bảo điều kiện an toàn.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường, phạm vi bị xói lở ở mái hạ lưu (gần cơ số 3 cách tháp cống hạ lưu 30m) và một số đoạn rãnh thoát nước mái hạ lưu đã được xử lý, theo đánh giá của Đoàn chuyên gia kiểm định việc xử lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vì vậy không ảnh hưởng đến ổn định mái hạ lưu. Đồng thời, nhà thầu thi công đã tổ chức dọn dẹp, khơi thông rãnh thoát nước khu vực này cũng như toàn bộ khu vực mái hạ lưu đập, đảm bảo điều kiện thoát nước mưa, do đó không gây xói mái hạ lưu.

Ông Nghĩa cho biết, dự án đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do có một số sự cố xảy ra nên Sở NNPTNT chưa đồng ý nhận bàn giao và chưa đưa vào vận hành. Chúng tôi khẳng định, trong tháng 5/2024, đơn vị sẽ hoàn tất các thủ tục để bàn giao công trình cho Sở NNPTNT để đi vào hoạt động.

Về phần xử lý sau kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ NNPTNT, ông Nghĩa cho biết, ngay sau khi có Kết luận Thanh tra, BQL các dự án ĐTXD tỉnh Đắk Nông đã nghiêm túc thực hiện và khắc phục. Đồng thời, gửi văn bản đôn đốc các nhà thầu. Đến nay, đã có 7/7 nhà thầu nộp trả kinh phí theo đúng kết luận thanh tra.

Trước đó, như Dân Việt phản ánh, dù chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng công trình hồ chứa nước có tổng mức đầu tư hơn trăm tỷ đồng ở Đắk Nông đã xuất hiện các vết nứt, xói mòn… Cơ quan chuyên môn của Bộ NNPTNT chỉ đạo kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc BQL các dự án ĐTXD tỉnh Đắk Nông khẳng định, Hồ chứa nước Nam Xuân đã đảm bảo điều kiện an toàn - Ảnh: An Nhiên

Cụ thể, Cục Quản lý xây dựng công trình yêu cầu chủ đầu tư chủ trì cùng với các nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định chất lượng tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình đầu mối, trong đó cần quan tâm, đánh giá kỹ các nội dung Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông đã có ý kiến.

Trước đó, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông đã báo cáo kết quả kiểm tra hiện trường công trình hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông (cụm công trình đầu mối). Theo đó, quá trình đi kiểm tra thực tế, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông nhận thấy hạng mục đập đất còn có những tồn tại như: Đường đỉnh đập có hiện tượng lún không đều, tạo ra trên mặt đập các vết nứt dọc, ngang có khe từ 1-2cm; Mái hạ lưu bị xói lở khoảng 15m2 (gần cơ số 3 cách tháp cống hạ lưu 30m); rãnh thoát nước mái hạ lưu bị gãy một số đoạn.

Do đó, để bảo đảm an toàn công trình trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông đề nghị Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì, cùng chủ đầu tư thực hiện việc đánh giá an toàn công trình hồ chứa nước Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông (cụm công trình đầu mối); có báo cáo kết quả đánh giá an toàn theo quy định; đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại đã nêu trên, để Sở NNPTNT tỉnh Đắk Nông có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bàn giao tài sản công trình hồ chứa nước theo quy định.

Hồ chứa nước Nam Xuân là dự án thủy lợi có quy mô hồ chứa lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông với dung tích gần 9,3 triệu m3, tổng vốn đầu tư gần 375 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng công trình 295 tỷ đồng. Việc xây dựng hồ chứa nước Nam Xuân để điều tiết nguồn nước suối Đắk Mâm nhằm cấp nước tưới ổn định cho khoảng 1.700 ha diện tích đất canh tác khu vực các xã Nam Xuân, Tân Thành, Đắk Sôr, Nam Đà và thị trấn Đắk Mâm (đều thuộc huyện Krông Nô); tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3.000 dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017-2021.