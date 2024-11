Công Vinh: "Ai đã thích Văn Quyến thì sẽ không thích Công Vinh"

Lý do nào khiến anh quyết định viết tự truyện?



- Khi nhận được đề nghị viết tự truyện từ nhà báo Trần Minh, tôi nói với vợ, mình chưa là ai cả, mình chưa là gì để ra mắt tự truyện. Sau khi tôi giã từ bóng đá, anh Trần Minh lại tiếp tục thuyết phục tôi ra mắt tự truyện. Lúc đó, vợ tôi cũng nói: "Hay anh viết tự truyện đi, rồi lấy nhuận bút làm từ thiện, như thế thì sẽ có phước cho anh và cho con cái. Cuốn tự truyện của anh không phải về cuộc đời anh, mà chắc chắn là bao nhiêu đứa trẻ vùng quê Nghệ An hay những đứa trẻ ở các miền quê nghèo khó khăn, sẽ có niềm tin mãnh liệt và nghị lực trong hành trình thực hiện ước mơ".

Đó là lý do tôi đồng ý ra tự truyện sau nhiều lần được nhà báo Trần Minh thuyết phục. Tôi vẫn nghĩ rằng, nếu chúng ta có ý chí, chúng ta làm việc thật tốt, đúng lương tâm của mình thì chúng ta sẽ thành công trong tương lai, không phải trở thành cầu thủ mà trở thành một con người tốt trong xã hội. Với cuốn tự truyện này, ngoài những câu chuyện mà mình đã trải qua, tôi muốn gửi gắm tuổi thơ vào đó, muốn gửi gắm đến các em nhỏ có hoàn cảnh giống như tôi, hãy cứ ước mơ và hãy cứ nỗ lực đi, chắc chắn ước mơ đó sẽ trở thành sự thật.

Ca sĩ Thủy Tiên đã có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định ra mắt tự truyện của anh?

- Tôi rất tâm đắc với câu nói: "Sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ". Đối với tôi, được biết và yêu Tiên là một điều may mắn. Tiên đã định hướng cho tôi rất nhiều thứ, Tiên cũng là người đưa tôi đến với Phật pháp từ đó giúp tôi ngộ ra nhiều điều. Cuốn sách này Tiên ủng hộ tôi tuyệt đối.

Ca sĩ Thủy Tiên là người đã tạo động lực cho ông xã ra mắt tự truyện. Ảnh: Huy Sơn

Người Việt có câu: "Sống để bụng chết mang theo". Trong cuốn sách của mình, anh không ngại ngần chia sẻ những chuyện thâm cung bí sử. Anh không sợ làm tổn thương đến những người được nhắc đến?

- Tôi nghĩ sự thật thường mất lòng. Chắc chắn có thể mất lòng vào lúc này nhưng rồi họ cũng sẽ hiểu những chuyện đó. Tôi là cầu thủ đầu tiên ra mắt tự truyện và những cầu thủ tiếp theo họ cũng có thể ra mắt tự truyện. Khi đó, chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát hơn về những câu chuyện đó, về bóng đá Việt Nam, chúng ta sẽ cảm nhận được là nó sẽ như thế nào. Đối với tôi, tôi không sợ điều đó và tôi tin chắc rằng những người mà tôi nhắc đến có thể họ không vui nhưng họ sẽ cảm nhận được những gì mà tôi nói là hoàn toàn đúng.

Dù Văn Quyến và anh đã giải nghệ từ lâu nhưng mọi người vẫn so sánh Công Vinh với Văn Quyến. Câu chuyện này có được anh đưa vào tự truyện?

- Trong cuốn tự truyện của mình, tôi cũng có nói về Văn Quyến. Chúng ta cũng nên hiểu trong bóng đá ai cũng có sự so sánh cả, giống như người ta vẫn so sánh Ronaldo với Messi. Nhưng tôi có lối đá khác với Văn Quyến, và nếu người nào đã thích Văn Quyến thì sẽ không thích Công Vinh. Lối đá của Văn Quyến thiên về kỹ thuật, dắt bóng; còn tôi là lối đá ít chạm và đơn giản.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi và Văn Quyến vẫn là những người bạn, những người đồng nghiệp đã cùng nhau cống hiến cho đội Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Quốc gia. Đến bây giờ cả tôi và Văn Quyến đều đã giã từ sự nghiệp bóng đá rồi. Chính vì vậy, chúng ta hãy dành sự trân trọng cho những gì mà tôi và Văn Quyến đã cống hiến để gác lại những chuyện đó, giúp cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Với tôi bây giờ, những chuyện so sánh hay những chuyện trước đây không còn quá quan trọng nữa.

Có ý kiến cho rằng, nếu năm đó đội Việt Nam không vướng vào bán độ thì Công Vinh sẽ không có đất để dụng võ. Anh nghĩ sao về nhận định này?

- Điều này hoàn toàn không đúng. Ở Sông Lam Nghệ An tôi và Văn Quyến cũng đã đá chính cùng với nhau năm 2004, hai người đều ghi được 11 bàn. Đến đội tuyển quốc gia Việt Nam sau đó, tôi và Văn Quyến cũng đá cùng nhau. Và năm 2004 tôi giành Quả bóng Vàng năm 19 tuổi.

Mọi người có quyền so sánh, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn vào những con số, những bảng thống kê và chúng ta đừng nên nhắc lại những chuyện cũ vì đối với tôi, khi chuyện của Văn Quyến xảy ra, người ta nhắc đến, bản thân tôi rất xót xa về điều đó.

Chúng ta nên nhìn nhận, nếu Văn Quyến không bị những chuyện đó thì tại sao chúng ta sẽ có cặp tiền đạo Công Vinh - Văn Quyến. Sao chúng ta không nghĩ đến khía cạnh ấy. Ở cuộc đời này, may mắn sẽ ghé thăm rất đúng người, và may mắn không ghé thăm suốt quãng đường dài 10 năm hay 20 năm. May mắn chỉ đến với chúng ta một lần thôi, quan trọng là chúng ta phải có khả năng nữa.

Yếu tố may mắn ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc đời của anh như thế nào?

- Tôi nghĩ chúng ta phải thừa nhận một điều: May mắn trong cuộc sống này cần phải có. Không chỉ riêng bóng đá mà bất cứ ngành nghề nào cũng cần đến sự may mắn. Nhưng may mắn sẽ không bao giờ ghé thăm với những người lười nhác cả. May mắn chỉ ghé thăm với những người nỗ lực hết sức mình, và biết nắm bắt cơ hội. Còn nếu may mắn ghé đến với mình, mình nắm bắt được rồi nhưng mình không có năng lực thì may mắn đó cũng sẽ rời bỏ mình mà thôi. Người khác có năng lực sẽ thay thế vị trí đó.

Cụ thể, may mắn chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của Lê Công Vinh?

Công Vinh: Tôi nghĩ may mắn chiếm một phần rất nhỏ. Giống như Maradona nói, tài năng thiên bẩm nó chỉ chiếm 10% thôi, còn lại chúng ta phải khổ luyện để đạt được một thành công nào đó. Trong cuộc sống, bất kể anh làm nghề gì cũng phải làm việc cật lực mới hoàn thành được nhiệm vụ của mình, chúng ta mới lấy được đồng tiền đó. Chúng ta không làm việc cật lực, chúng ta không bao giờ xứng đáng để nhận được những đồng tiền đó. Đối với bóng đá cũng như vậy.

Vợ chồng Công Vinh tình cảm trong sự kiện. Ảnh: Huy Sơn.

Anh mong muốn gửi tới độc giả điều gì qua tự truyện của mình?

- Cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ. Nhiều lúc chúng ta dự định nhưng chúng ta không đi theo như dự định, có những cái bất ngờ sẽ đến với mình. Và chúng ta đón nhận nó như thế nào, chúng ta có cảm thấy hạnh phúc vì điều đó hay không. Thông điệp mà tôi muốn gửi đến độc giả là dù chúng ta có xuất phát điểm như thế nào, chúng ta có ước mơ, chúng ta có nghị lực, chúng ta nỗ lực hết sức mình, chúng ta sẽ đi đến thành công. Và quan trọng hơn, cuộc đời này chứa đựng rất nhiều bất ngờ vào những phút 89, vào lúc mà mình không thể nghĩ đến. Và điều đó mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Được biết, toàn bộ nhuận bút từ việc bán sách sẽ được vợ chồng anh sử dụng cho công việc từ thiện. Anh có định thành lập một quỹ từ thiện nào đó?

- Vợ chồng tôi làm từ thiện từ trước tới giờ với tôn chỉ là luôn tìm đúng người đúng chỗ, sẽ làm công khai. Chúng tôi đã làm từ thiện rất nhiều, đến bây giờ chúng tôi vẫn nuôi các gia đình khó khăn, nuôi các em ăn học đến hết đại học. Chúng tôi vẫn âm thầm làm, và vẫn tiếp tục làm. Chúng tôi sẽ đến tận nơi, xác minh rồi mới giúp chứ không thông qua bất cứ một tổ chức nào cả. Chúng tôi không muốn lập quỹ vì không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Đồng tiền chính đáng vợ chồng tôi làm ra, chúng tôi tự làm, không kêu gọi bất cứ một người nào cả.