Covid-19 diễn biến phức tạp, Bí thư Đà Nẵng: "Thành phố đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong thập kỷ"

Báo cáo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, địa bàn quận Sơn Trà ghi nhận rất nhiều ca mắc Covid-19.



"UBND quận đã triển khai truy vết, lập chốt và thực hiện nhanh chóng các công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Đặc biệt là đối với ca mắc Covid-19 tại Công ty Trường Minh (KCN An Đồn), chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành phong tỏa KCN An Đồn, lấy mẫu toàn bộ đối tượng liên quan và khu dân cư xung quanh một cách nhanh chóng", ông Trà nói.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm động viên và thưởng nóng (100 triệu đồng/đơn vị) cho lực lượng phòng chống, dịch Covid-19 Q.Sơn Trà và CDC Đà Nẵng vì thành tích xuất sắc trong chống dịch.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, Sơn Trà là điểm nóng của thành phố nhưng có thể khẳng định Sơn Trà đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh trên trong thời điểm hiện tại.

"UBND quận Sơn Trà khẳng định với lãnh đạo TP không cần áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn quận đã thể hiện được quyết tâm, bản lĩnh trong công tác phòng, chống dịch. Vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa đảm bảo cuộc sống bình thường trong trạng thái mới cho người dân", ông Quảng nhận định.

Lãnh đạo TP ghi nhận, đánh giá, biểu dương kết quả mà quận Sơn Trà đạt được khi xảy ra các tình huống phức tạp, đặc biệt là tại KCN An Đồn, quận đã nhanh chóng triển khai các biệp pháp theo đúng kịch bản, khoanh vùng nhanh, tổ chức lực lượng phong tỏa 4 khu vực dân cư xung quanh, phong tỏa mềm các đơn vị doanh nghiệp.

"Việc tổ chức lực lượng ngay trong đêm triển khai lấy mẫu với cường độ cao, gần 10.000 mẫu xét nghiệm. Đây được coi là bài học cho các quận, huyện nghiên cứu, triển khai để kiểm soát dịch", ông Quảng nói thêm.

Tại buổi làm việc nhanh với Bí thư Đà Nẵng, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, công tác truy vết chống dịch Covid-19, đơn vị đã phối với các quận huyện, công an đã ra các F1 và nhanh chóng cắt đứt nguồn lây.

Về công tác xét nghiệm, ông Thạnh cho hay từ đợt dịch thứ 2 (tháng 7/2020), Đà Nẵng là điểm sáng của cả nước về hình thức xét nghiệm gộp và nhanh chóng phát hiện các ca lây nhiễm. Dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, CDC tiếp tục phát huy năng lực này trong đợt dịch mới.

"Hiện đơn vị đã đẩy mạnh thêm một bước nữa đó là ống gộp 10 mẫu. Và khả năng trong phòng xét nghiệm thì gộp 2 ống (10 mẫu) thành ống 20 mẫu để vừa đẩy nhanh kết quả xét nghiệm và tiết kiệm hơn", ông Thạnh thông tin.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng, cho rằng CDC TP đang đối mặt với thách thức được coi lớn nhất trong thập kỷ là dịch Covid-19. Qua đó, đơn vị đã khẳng định được vai trò trong công tác phòng chống dịch. CDC đã triển khai tốt, sáng tạo trong quá trình tổ chức xét nghiệm. Trong tháng 7/2020, CDC Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên triển khai thành công các giải pháp, trong đó triển khai xét nghiệm mẫu gộp 5.

"Việc này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt khoa học, kinh tế và đặc biệt là nâng cao năng lực xét nghiệm của CDC. Đây trở thành kinh nghiệm cho các địa phương khác trong tình hình mới khi chúng ta còn đang rất thiếu các phương pháp, các nguồn sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch", ông Quảng nói.

Theo Bí thư Đà Nẵng, CDC TP đã thực hiện thành công việc lấy mẫu, xét nghiệm gộp và thành công bước đầu trong xét nghiệm gộp 20 mẫu.

"Như đã biết, lịch sử chúng ta đã có kết quả xét nghiệm gần 22.000 người và đã báo cáo Bộ y tế. Thủ tướng có gọi điện động viên và rất vui mừng về kết quả phòng chống dịch của TP. Đặc biệt, Thủ tướng ghi nhận về kinh nghiệm và năng lực trong công tác xét nghiệm. Việc này không chỉ ý nghĩa về mặt kinh tế mà với tinh thần tấn công trong phòng chống dịch, phương pháp khoanh vùng, lấy mẫu và xét nghiệm nhanh các đối tượng ngoài cộng đồng để sớm phát hiện ra nguồn lây còn quan trọng hơn. Và năng lực xét nghiệm 22.000 người/ngày là phương pháp hết sức quan trọng để sớm khống chế dịch bệnh", ông Quảng nhấn mạnh.

Chia sẻ với những vất vả của lực lượng phòng chống dịch, ông Quảng cũng đề nghị các cấp, UBND TP quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ CDC hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, CDC cũng cần áp dụng công nghệ áp dụng công nghệ thông tin trong việc lấy mẫu, nhập dữ liệu để làm sao có kết quả chính xác và nhanh nhất.