Đà Nẵng: 1 công an mắc Covid-19, đã đi Quảng Nam, Quy Nhơn

Trong đó, đáng chú ý là trường hợp nam BN T.Q.V (BN 3656) sinh năm 1987, trú Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu. BN là Công an (Công an TP.Đà Nẵng).



Chiều 26-27/4, BN làm mộ tại Duy Hoà, Duy Châu, Quảng Nam cùng cậu là N.V.D, ngoài ra không đi đâu.

Ngày 28/4, BN chỉ ở nhà tiếp xúc với người thân trong gia đình, ngoài ra không đi đâu.

Khoảng 17h ngày 29/4, BN cùng vợ và 2 con đi xe ô tô riêng từ Đà Nẵng vào TP.Quy Nhơn để làm tuần mẹ vợ mới mất. Đến TP.Quy Nhơn, BN về ở tại nhà bố mẹ số 39A Lê Thánh Tông, TP.Quy Nhơn. Từ ngày 30/4 đến 2/5, tại Quy Nhơn BN chỉ ở nhà bố mẹ, không đi đâu.

1 ca mắc Covid-19 là công an tại Đà Nẵng.

Khoảng 6h ngày 3/5, BN cùng vợ và 2 con đi xe ô tô riêng từ Quy Nhơn về Đà Nẵng, trên đường đi không ghé địa điểm nào. Từ 13h đến 17h, BN làm căn cước công dân tại địa chỉ nhà văn hoá Hoà Cường Bắc, tại đây tiếp xúc với L.V.L; N.T.T.V; N.T.T; và cán bộ làm căn cước.

Ngày 4/5, từ 20h đến 20h45 BN qua nhà N.T.L.D (BN 3222) tại đường 2/9 quận Hải Châu ăn tối, sau đó trở về nhà tại Nguyễn Tất Thành.

Sáng 5/5, BN đến làm việc tại đơn vị tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng. Buổi chiều, BN đi làm mộ tại địa chỉ Duy Hoà, Duy Xuyên, Quảng Nam cùng L.Đ.T, N.V.D. Khoảng 17h đãi thợ gồm 5 người và chủ quán ở quán Cây Trúc ở Duy Hoà, Duy Xuyên, Quảng Nam. 21h, BN quay về nhà ở Đà Nẵng tại đường Nguyễn Tất Thành.

Sáng 6/5, BN đến làm việc tại đơn vị tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng cùng Đ.D.T, sau đó đi xác minh các trường hợp cách ly nhập cảnh tại Công An phường Hải Châu l, Hải Châu ll, Phước Ninh, Nam Dương, Bình Thuận, Hoà Cường Bắc, Hoà Cường Nam.

Ngày 7/5, BN tự cách ly tại nhà ở đường Nguyễn Tất Thành cùng gia đình, không đi đâu cả.

Ngày 8,10/5, BN được Trung tâm Y tế Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SAR-CoV-2.

Ngày 11/5, BN được Trung tâm Y tế Sơn Trà lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

21 trường hợp mắc Covid-19 còn lại, cụ thể:

Trường hợp 1, nữ BN T.T.T.H (BN 3636), sinh năm 1987, trú đường An Dương Vương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. BN là kế toán Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 2, nam BN P.T.D (BN 3637), sinh năm 1989, trú đường Hải Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. BN là nhân viên trực Tổng đài Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 3, nữ BN Đ.T.M.D (BN 3638) sinh năm 1987, trú đường Nguyễn Văn Siêu, An Hải Tây, Sơn Trà. BN là nhân viên CSKH Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 4, nữ BN P.T.N.T (BN 3639) sinh năm 1990, trú đường Võ Duy Ninh, phường Mân Thái, quận Sơn Trà. BN là nhân viên trực Tổng đài Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 5, nữ BN P.T.T.H (BN 3640) sinh năm 1984, trú đường Bầu Năng 2, Hoà Minh, Liên Chiểu. BN là nhân viên trực Tổng đài Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 6, nữ BN H.T.T.H ( BN 3641) sinh năm 1982, trú đường Hải Phòng. BN là tổng đài viên Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 7, nữ BN V.T.K.T ( BN 3642) sinh năm 1992, trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, Sơn Trà. BN là nhân viên trực tổng đài Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 8, nữ BN N.T.L.T (BN 3643) sinh năm 1997, trú đường Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê. BN là nhân viên trực tổng đài Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 9, nam BN P.D.K (BN 3644) sinh năm 1999, trú đường An Trung Đông 7, An Hải, An Hải Đông, Sơn Trà. BN là nhân viên của Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 10, nam BN T.V.N (BN3645) sinh năm 1995, trú đường Hà Đặc, An Hải Bắc, Sơn Trà. BN là nhân viên tổng đài Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 11, nữ BN T.M.T (BN 3646) sinh năm 1992, trú đường Lê Vĩnh Huy, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. BN là nhân viên Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 12, nam BN N.V.K (BN 3647) sinh năm 1995, trú đường Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà. BN là nhân viên chăm sóc khách hàng, Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng)

Trường hợp 13, nữ BN Đ.T.N (BN 3648) sinh năm 1993, trú đường Nại Hiên Đông, Sơn Trà. BN là nhân viên CSKH của Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 14, nữ BN N.T.V (BN3649) sinh năm 1985, trú đường Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê. BN là nhân viên CSKH, Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 15, nữ BN Đ.T.B.A (3650) sinh năm 1999, trú đường Nguyễn Đức An, Mân Thái, Sơn Trà. BN là nhân viên Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 16, nữ BN N.T.L.L (BN3651) sinh năm 1994, trú đường An Nhơn 8, An Hải Bắc, Sơn Trà. BN là nhân viên Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 17, nam BN C.N.P (BN 3652) sinh năm 1994, trú đường An Nhơn 8, Đà Nẵng. BN là nhân viên kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Trường Minh Chi nhánh Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng).

Trường hợp 18, nữ BN L.T.L (BN 3653) sinh năm 1931, trú Tổ 5, thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

Trường hợp 19, nữ BN T.T.T (BN 3654) sinh năm 1975, trú Tổ 5, thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Nội trợ.

Trường hợp 20, nam BN N.Đ.A (BN 3655), sinh năm 2008, trú đường Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu. BN là học sinh.

Trường hợp 21, nam BN T.B.N (3657) sinh năm 2008, BN ở trọ tại đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê. BN là học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Khê.