Phát hiện xe bán tải do người phụ nữ điều khiển chở theo bé gái có biểu hiện bị co giật, ngạt do nuốt phải hạt nhãn, CSGT huyện Gò Dầu đã tiếp cận mở đường và đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.