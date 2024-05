CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra, kiểm soát hạn chế tối đa nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão

Ngày 4/5, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, những ngày qua, nắng nóng trên 40°C đã gây ra nhiều khó khăn.

Trong ngày, một số khu vực tại TP.HCM đã xuất hiện mưa giúp giải nhiệt cho người dân. Tuy nhiên, khi trời mưa, đường sá thay đổi với nhiều khác biệt so với lúc khô ráo nên việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Người dân té xe, ngồi la liệt trên cầu Sài Gòn sáng 4/5. Ảnh: NVCC

Đơn vị này nhận định, khi tham gia lưu thông dưới trời mưa, người điều khiển phương tiện phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là đối với người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy...

Nguyên nhân khách quan dẫn đến mất an toàn hoặc nguy cơ tai nạn giao thông khi điều khiển phương tiện dưới mưa là do sự bất cập trong kết cấu hạ tầng giao thông; thời tiết xấu dẫn đến tầm nhìn bị hạn chế; trời mưa đường trơn trượt khiến ma sát giữa lốp xe với mặt đường giảm; có nhiều vật cản bất ngờ như đất đá, cây cối, trũng nước sâu trên đường,…

Nguyên nhân chủ quan là do tâm lý nóng vội, lái xe nhanh khi trời mưa; thiếu chú ý, quan sát; không chấp hành các quy tắc an toàn giao thông khi đi trên đường...

Hàng loạt xe máy bị ngã sau cơn mưa sáng 4/5. Ảnh: IT

Để đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa tai nạn giao thông nhất là lúc thời tiết xấu, mưa bão thất thường, Phòng CSGT khuyến cáo, người dân khi tham gia giao thông cần tập trung chú ý quan sát, tốc độ đi phù hợp để đảm bảo an toàn; tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường, chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, không phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là vào thời điểm trời sắp đổ mưa hoặc đang mưa nhỏ vì dễ xảy ra các tình huống bất ngờ khiến người điều khiển phương tiện không xử lý kịp thời, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Người dân cần quan sát biển báo, dừng xe đúng nơi quy định, không dừng đỗ, tránh trú mưa, mặc áo mưa,… ở nơi khó quan sát hoặc nơi có cây to, biển báo lớn, hầm cầu chui. Ở những nơi ngập nước, người lái xe cần chú ý khi giảm tốc độ, quan sát cẩn thận và đề phòng các xe khác né tránh vũng nước mà không chú ý quan sát, dễ xảy ra tai nạn.

Khi mưa lớn, người dân cần nắm bắt thông tin về những điểm ngập sâu, chủ động chọn đường đi thích hợp tránh đi vào những điểm ngập nước dễ bị chết máy, gây hư xe và kẹt xe. Tuyệt đối không đi qua các khu vực dễ bị sạt lở, tràn nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng, của cải của bản thân, gia đình và những người xung quanh.

CSGT TP.HCM đưa ra khuyến cáo cho người dân để đảm bảo an toàn khi lưu thông dưới thời tiết thay đổi. Ảnh: IT

Ngoài ra, người dân cũng cần mang theo áo mưa để sử dụng ngay trong các trường hợp trời mưa bất chợt. Khi sử dụng áo mưa cần lựa chọn những mẫu vừa vặn với cơ thể, tránh mặc những mẫu áo mưa quá rộng có thể làm cản gió, gây khó khăn cho việc điều khiển phương tiện khi gặp mưa to, gió mạnh.

Nếu dùng áo mưa 2 vạt (cánh dơi), người dân không được trùm phủ tà áo lên tay lái hoặc vượt qua cụm đèn chiếu sáng, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều khiển xe và các phương tiện khác không quan sát được tín hiệu đèn của xe gây nguy hiểm.

Trong trường hợp xấu, gió mạnh có thể làm vạt áo mưa bay ngược lên che khuất tầm nhìn của người lái xe. Đối với tà áo mưa phía sau cần lót lên yên xe để ngồi, tránh tà áo mưa bị cuốn vào trong bánh xe gây tai nạn rất nguy hiểm.

Người dân nên đội mũ bảo hiểm có kính chắn để hạn chế nước mưa tạt vào mặt và mắt làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển. Bên cạnh đó, việc đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng cũng góp phần hạn chế chấn thương khi các cành cây hoặc các vật ven đường bị gió quật rơi trúng vùng đầu.

Khi lưu thông trong trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển phương tiện cần đi với tốc độ chậm, chú ý quan sát, bật đèn sương mù hoặc đèn chiếu sáng để các phương tiện khác dễ nhận biết, phòng tránh va chạm, tai nạn.

"Để đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế tối đa nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão, lực lượng CSGT thành phố sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, kiểm tra điều kiện an toàn phương tiện và người lái tại các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho người tham gia giao thông, các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, thuyền viên...", Phòng CSGT TP.HCM thông tin.