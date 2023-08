Cụ bà 85 tuổi người Nhật sống sót sau ung thư: 5 điều ai cũng có thể học

Ở Nhật Bản, có một khái niệm phổ biến gọi là ikigai, có nghĩa là lý do để sống hay lý do để tồn tại. Kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2018, ikigai của bà Mikiyo Kakutani là giữ gìn sức khỏe, thức dậy cảm thấy hạnh phúc và biết ơn hơn so với ngày trước đó.

Bà duy trì chế độ ăn có chủ ý và quan điểm tích cực về cuộc sống. Ngày nay, ở tuổi 85, bà là người sống sót sau căn bệnh ung thư.

Dưới đây là 5 quy tắc sống của bà:

Ăn thực phẩm giảm viêm

Theo CNBC, khi đang điều trị ung thư, chế độ ăn của bà là các món truyền thống của Nhật Bản. Điều này có nghĩa là gồm rất nhiều thực phẩm có tác dụng chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch như:

- Quả kỷ tử, quế thay thế chất làm ngọt.

- Rong biển, gừng, sắn dây và các loại trà xanh như matcha.

- Hải sản giàu omega-3 (cá hồi, cá thu...).

- Miso (đậu nành lên men), nukazuke (rau củ lên men trong cám gạo) và umeboshi (một loại mơ muối phổ biến ở Nhật Bản).

Bà Mikiyo Kakutani cùng con gái Michiko Tomioka (Ảnh: Michiko Tomioka).

Bà loại bỏ hầu hết các thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn, bao gồm thịt và mỡ động vật, thực phẩm nhiều dầu mỡ, chiên rán, đồ ăn nhẹ có đường, sữa và rượu.

Bà vẫn duy trì chế độ ăn uống này cho đến ngày nay.

Tìm lý do để cười

"Phàn nàn chỉ dẫn đến phàn nàn nhiều hơn, nhưng lòng biết ơn và tiếng cười sẽ dẫn đến hạnh phúc", bà nói.

Các nghiên cứu cho thấy lợi ích của liệu pháp cười trong quá trình điều trị ung thư như cải thiện sức khỏe tâm thần và chức năng miễn dịch. Ngay cả những việc đơn giản như xem một chương trình hài kịch hay một bộ phim hoạt hình vui nhộn cũng đã nâng đỡ tinh thần và giúp bà vượt qua thời kỳ khó khăn.

Có một cộng đồng đáng tin cậy

Trong thời gian phục hồi chức năng, việc tham gia vào một cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình chữa bệnh của bà. Những tương tác nhỏ nhất có thể là nền tảng của một kết nối lâu dài.

Lên kế hoạch cho những điều mong đợi

Đây có thể là bất cứ điều gì, từ việc đi đến cửa hàng tạp hóa, tham dự các hoạt động về tôn giáo cho đến đi xem hòa nhạc với bạn bè và gia đình.

Năm nay, điều khiến bà vui mừng nhất là được cháu trai đến thăm sau khi cháu tốt nghiệp vào tháng 12. Khi bạn có điều gì đó để mong đợi hoặc hướng tới thì bạn có một lý do để sống. Việc có mục đích giúp bạn luôn vui vẻ và có động lực mỗi ngày.

Chăm lo đời sống tinh thần

Bà nhận được rất nhiều an ủi và niềm vui trong đời sống tinh thần. Một ngày của bà bắt đầu bằng việc thắp hương và tụng kinh.

Ba lần một tháng, bà đến đền thờ ở địa phương để thực hiện nghi lễ thờ cúng đã được duy trì tại ngôi đền này hơn 1.300 năm qua. Bà cầu nguyện cho sức khỏe và sự bình an của gia đình, ăn trưa với mọi người trong cộng đồng.