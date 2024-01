Cư dân Eco Lake View tố bị chặn xe vào chỗ gửi, "chây ì" không bàn giao quỹ bảo trì

3 ngày nay, nhiều cư dân sống tại các tòa nhà chung cư Eco Lake View số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội xếp xe ô tô thành hàng dài, treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) là Công ty cổ phần Ecoland không được chặn lối vào khu vực để xe, bàn giao tài sản chung và công tác quản lý vận hành.

Nhiều cư dân sống tại các tòa nhà chung cư Eco Lake View số 32 Đại Từ, phường quận Hoàng Mai, Hà Nội xếp xe ô tô thành hàng dài, treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư không được chặn lối vào khu vực để xe, bàn giao tài sản chung và công tác quản lý vận hành. Ảnh: NDCC

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Ban quản trị cụm nhà chung cư Eco Lake View cho biết, tập thể cư dân tại đây vừa tiếp tục có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc hỗ trợ giải quyết việc chủ đầu tư tái diễn hành động ngăn cản gửi xe của cư dân.

Cư dân Eco Lake View treo băng rôn phản đối chủ đầu tư. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đại diện Ban quản trị, sau buổi làm việc các bên giữa UBND phường Đại Kim, Chủ đầu tư Eco Lake View và ban quản trị cùng các Tổ dân phố 32, 33, trong đó có việc UBND phường Đại Kim đề nghị hầm xe của các tòa HH2 và HH3, chủ đầu tư không thu phí cho đến khi bàn giao xong. Tòa HH1 là khu vực kinh doanh của chủ đầu tư nên đề nghị cư dân gửi xe bên tòa HH1 thanh toán tiền phí trông giữ xe cho chủ đầu tư.

Người dân không thể vào gửi xe ở toà HH1 phải dừng nhiều ngày ở đây. Ảnh: Gia Khiêm

Xe ô tô xếp thành hàng dài ngay lối vào chỗ để. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban quản trị, ngay sau cuộc họp, đơn vị đã vận động cư dân, tuy nhiên đại đa số cư dân không đồng tính phương án trên. Có nghĩa là cư dân vẫn giữ nguyên quan điểm về các đề xuất đã thực hiện từ 1/11/2023.

Cụ thể là: "Cư dân sẽ tạm dừng thanh toán phí gửi xe tại các điểm khu vực để xe (bao gồm hầm xe HH2-HH3, tòa HH1) cho đến khi CĐT bàn giao quỹ bảo trì, tài sản sở hữu chung và công tác vận hành. Đồng thời CĐT sẽ được thu phí gửi xe ngay sau khi hoàn thành các việc bàn giao nói trên. CĐT không được ngăn cản việc ra/vào khu vực nơi để xe đối với các phương tiện của cư dân. Các tài sản, phương tiện của cư dân đang gửi trong các khu vực để xe đều được CĐT cam kết đảm bảo an toàn như thời gian trước 1/11/2023", ông Tuấn nêu.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban quản trị khu chung cư bức xúc chia sẻ. Ảnh: Gia Khiêm

Đại diện ban quản trị chung cư cũng cho rằng, các hành động liên quan tới việc ngăn chặn lối ra/vào khu vực để xe (vì bất cứ lý do gì) của chủ đầu tư đều sẽ gây nên tình trạng mất an toàn tài sản của cư dân, gây ra tình trạng mất an toàn giao thông của khu vực.



Chị Phạm Thị Thanh Lịch cho biết, ngày 5/1 đến nay, chủ đầu tư chặn hầm vào gây ách tắc kéo dài, khiến nhiều cư dân không có chỗ để xe. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Phạm Thị Thanh Lịch (36 tuổi, gửi xe ở toà HH1) cho biết, ngày 5/1 đến nay, chủ đầu tư chặn hầm vào gây ách tắc kéo dài, khiến nhiều cư dân không có chỗ để xe.

"Việc nơi gửi xe bị chặn lại khiến xe chúng tôi phải để ở ngoài, tài sản không được bảo vệ trong khi rõ ràng chúng tôi đang làm theo văn bản của UBND phường tạm thời không đóng tiền gửi xe cho đến khi chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân.

Chúng tôi sẵn sàng và hoàn toàn đồng ý sẽ truy thu tiền gửi xe sau khi chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì. Chúng tôi không ai mất thời gian hay tài sản gì nhưng đến thang máy cũng hay rơi vì không được bảo trì thường xuyên. Cư dân đã nhiều lần phản ánh. Mong các cấp giúp dân yên tâm, yên ổn hơn", chị Lịch chia sẻ.

Anh Trần Văn Tuấn (44 tuổi, toà chung cư HH2) chia sẻ, việc người dân tạm thời không đóng tiền gửi xe bởi đây là hành động "đáp trả" lại chủ đầu tư khi đơn vị này giữ tiền quỹ bảo trì của dân. Ảnh: Gia Khiêm

Đồng quan điểm với chị Lịch, anh Trần Văn Tuấn (44 tuổi, toà chung cư HH2, gửi xe ở HH1) chia sẻ, việc người dân tạm thời không đóng tiền gửi xe bởi đây là hành động "đáp trả" lại chủ đầu tư khi đơn vị này giữ tiền quỹ bảo trì của dân.

"Chủ đầu tư không bàn giao quỹ bảo trì chung nên chúng tôi tạm không đóng tiền trông xe, hành động đó là bình thường. Việc toà HH1 không cho gửi, buộc cư dân không có chỗ gửi đành để xe lên đường, như vậy không đảm bảo tài sản. Đến nay cư dân buộc phải hành động để mong sao chủ đầu tư, chính quyền địa phương đối thoại với công dân tìm ra phương án tối ưu nhất. Khi phương án quyết định không được thay đổi nữa, bởi nay cư dân vào, mai lại chặn xe không cho cư dân đi, như vậy đời sống của cư dân bị đảo lộn liên tục", anh Tuấn chia sẻ thêm.

Chủ đầu tư nói gì khi dân tố "chây ì" tiền bảo trì, chặn hầm gửi xe

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Công ty cổ phần Ecoland cho biết, trước đó vào ngày 9/11/2023, Công ty đã họp tại UBND phường Đại Kim dưới sự chủ trì của phường, thống nhất chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng để làm quyết toán quỹ bảo trì.

Xe xếp hàng dài phản ứng chủ đầu tư. Ảnh: Gia Khiêm

"Từ lúc họp đến thời điểm văn bản Bộ Xây dựng trả lời thì chủ đầu tư sẽ tạm hoãn việc thu phí xe. Việc thu phí xe thì toà HH2, HH3 liên quan đến cư dân, toà HH1 thì kinh doanh khai thác hoàn toàn độc lập, không liên quan đến tiện ích của cư dân. Chúng tôi cũng đã tuân thủ hoàn toàn chỉ đạo của UBND phường. Đến ngày 26/12 vừa qua, Bộ Xây dựng đã ra văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh chính trị chúng tôi vẫn chưa truy thu toà HH2, HH3, còn riêng toà HH1 độc lập hoàn toàn", đại diện Công ty cổ phần Ecoland thông tin.

Cũng theo vị đại diện này, đơn vị đã ra thông báo, thu phí của toà HH1, UBND phường đồng ý với nội dung đó. "Không có hiện tượng chặn hầm, toà HH1 là toà 9 tầng gửi xe độc lập. Vẫn thuộc chủ đầu tư nhưng không thuộc thành phần dự án mà liên quan đến nhà bán cho dân. Đây là dự án gửi xe riêng", vị này nói.

Về việc cư dân phản ánh chủ đầu tư "chây ì" không bàn giao quỹ bảo trì, vị đại diện này cho rằng, có nhiều văn bản chủ đầu tư cũng như Ban quản trị cũng đã ý kiến với Bộ Xây dựng.

"Chúng tôi nhiều lần gửi văn bản kể cả gửi Sở Xây dựng cũng đề nghị Ban quản trị xác nhận phần đóng góp của chủ đầu tư vào các diện tích.

Tuy nhiên, Ban quản trị không xác nhận, đến tận thời điểm sau cuộc họp vừa qua tại UBND phường Đại Kim, ngày 27/12, Ban quản trị mới gửi thêm phụ lục theo quan điểm của mình. Hiện pháp chế bên chúng tôi đang nghiên cứu bởi tất cả các thủ tục quyết toán phải tuân thủ theo luật định Nhà nước thì mới đảm bảo cơ sở để thực hiện", vị này nhấn mạnh.

Vị này cho rằng, quỹ bảo trì được phong toả hoàn toàn. "Chủ đầu tư rất muốn bàn giao sớm, tuy nhiên rất nhiều văn bản nhưng câu chuyện quyết toán quỹ bảo trì đang gặp nhiều vướng mắc bởi chưa đồng quan điểm để xác nhận phần diện tích chủ đầu tư phải đóng theo quy định của pháp luật dẫn đến chưa quyết toán được, chính vì vậy chưa có cơ sở bàn giao", vị này nói thêm.

Bà Nguyễn Thị Thái, Phó chủ tịch UBND phường Đại Kim cho hay, trước đó ngày 9/11/2023, đơn vị đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Ecoland để cư dân gửi phương tiện tại toà nhà HH01 và tầng hầm HH02, HH03. Việc truy thu phí dịch vụ trông giữ phương tiện sẽ được thực hiện khi các bên nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

"Sau khi phường có quan điểm như vậy thì chủ đầu tư đã thực hiện tạm thời không thu phí dịch vụ trông giữ phương tiện đến hết tháng 12/2023. Sau đó liên quan đến việc sử dụng dịch vụ với 9 tầng gửi xe tại HH1 là dự án độc lập, khai thác dịch vụ nên người dân gửi xe phải nộp tiền cho đơn vị trông giữ", bà Thái nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Ban quản trị cụm nhà chung cư Eco Lake View – địa chỉ số 32 Đại Từ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã có đơn kiến nghị, phản ánh gửi phản ánh về việc chủ đầu tư của cụm chung cư cố tình phớt lờ các chỉ đạo của Sở Xây dựng TP Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai, chậm trễ thực hiện bàn giao kinh phí bảo trì, các tài sản sở hữu chung, thiết bị dùng chung và công tác quản lý vận hành tại cụm nhà chung cư Eco Lake View cho Ban quản trị một cách trái quy định của pháp luật. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban quản trị Eco Lake View cho biết, sau khi ban quản trị được thành lập theo quyết định của UBND phường Đại Kim vào tháng 12/2022, nhiều lần ban quản trị yêu cầu chủ đầu tư thực hiện việc bàn giao kinh phí bảo trì, các tài sản sở hữu chung, thiết bị dùng chung và công tác quản lý vận hành tại cụm nhà chung cư Eco Lake View cho ban quản trị theo đúng quy định của pháp luật nhưng chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này!