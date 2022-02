Cư dân The Sakura thỏa đam mê bơi lội suốt 4 mùa

Không dừng lại ở đó, với việc là phân khu đầu tiên tại Vinhomes Smart City sở hữu hồ bơi 4 mùa ngay nội khu, The Sakura cũng đang ghi điểm trong lòng cộng đồng cư dân yêu chuộng sống khỏe.

Người Hà Nội yêu bơi lội nhưng thiếu điều kiện để thỏa đam mê

Bơi là môn thể thao được nhiều người yêu thích. Vào mùa nắng nóng, các hồ bơi tại Hà Nội luôn gặp tình trạng quá tải. Những ngày cao điểm, công viên nước Hồ Tây đón gần chục nghìn lượt khách chen chân từ khâu mua vé đến khi xuống hồ.

Sở thích bơi lội của người dân vẫn không giảm xuống vào mùa đông. Nhưng khi thời tiết lạnh giá, các bể bơi ngoài trời không thể đảm bảo nhiệt độ thích hợp nên hầu hết đều phải đóng cửa, nhiều người cảm thấy hẫng hụt.

Anh Furukido Tooru, chuyên gia Y Tế người Nhật hiện đang làm việc tại Mỹ Đình cho biết: "Không chỉ người dân Việt Nam mà người Nhật chúng tôi cũng rất yêu bơi lội. Thủy trị liệu gần như là một đặc sản tại Nhật. Lúc còn ở Osaka, tôi có thói quen dậy sớm đi bơi, sau giờ làm việc tôi cũng luôn dành 30 phút bơi lội. Thế nhưng, khi đến Hà Nội tôi phải hạn chế thói quen này. Không gian nơi tôi sống không phù hợp cho việc bơi vào mùa đông, còn mùa hè lại quá đông đúc."

Tuy lợi ích của bơi lội và mong mỏi của người dân là thế, nhưng khắp Hà Nội, số khu đô thị đáp ứng được nhu cầu rèn luyện sức khỏe bằng bơi lội suốt 4 mùa lại vô cùng ít ỏi. Đây cũng là lý do khiến The Sakura - phân khu đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Smart City có hồ bơi 4 mùa mái kính ngay nội khu thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt. Cư dân tại The Sakura sẽ là cộng đồng hiếm hoi tại Hà Nội sở hữu đặc quyền bơi lội quanh năm khi có riêng bể bơi 4 mùa phong cách resort 1.000m2, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi… ngay cạnh nhà.

Cư dân tại The Sakura sẽ là cộng đồng hiếm hoi tại Hà Nội sở hữu đặc quyền bơi lội quanh năm với bể bơi 4 mùa ngay nội khu.

Đặc quyền bơi lội suốt 4 mùa, thưởng ngoạn cảnh quan Nhật mỗi ngày

Lấy cảm hứng từ phong cách sống và chăm sóc sức khỏe của người Nhật, phân khu The Sakura được thiết kế với nhiều tiện ích "bồi bổ" cả thể chất lẫn tinh thần cho cư dân. Điểm nhấn của phân khu là Vườn Nhật nội khu có diện tích lên tới 11.000m2 với hơn 20 tiện ích độc đáo: Vườn thiền Bạch Hạc, Thung lũng hoa Hokkaido, Vườn trà đạo, Quảng trường nước Ashi…

Hệ thống tiện ích phong phú này là bản nhạc nền thú vị cho không gian bể bơi 4 mùa tại The Sakura. Với thiết kế mái vòm, tường kính ôm trọn công trình, không gian bể bơi được giao thoa cùng cảnh sắc trong trẻo bên ngoài tạo ra trải nghiệm thư thái khác biệt dành riêng cho cư dân nơi đây.

Hồ bơi 4 mùa tại The Sakura sở hữu hệ thống mái vòm và tường kính, tạo nên cảnh sắc hoà mình với thiên nhiên tươi đẹp của Vườn Nhật nội khu 11.000m2.

Trước sức hấp dẫn của The Sakura, anh Lê Hữu Phúc vừa mới quyết định gia nhập vào cộng đồng cư dân nơi đây. Anh chia sẻ: "Gia đình tôi có người lớn và nhiều trẻ em. Ai cũng mê bơi lội. Khi chuyển về sống tại The Sakura, chúng tôi sẽ có thể thoải mái tận hưởng đam mê mỗi ngày mà chẳng cần lo lắng thời tiết hay sự đông đúc của các khu bể bơi công cộng. Hy vọng nhờ đó con tôi có thể cải thiện chiều cao, còn bố mẹ có điều kiện nâng cao sức khỏe"

The Sakura là phân khu đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Smart City sở hữu bể bơi 4 mùa phong cách resort 1.000m2, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi… ngay trong nội khu.

"Tôi có khá nhiều bạn bè sống tại Vinhomes Smart City nên trước đây vẫn thường ghé thăm đại đô thị này vào các ngày lễ tết" - Anh Hữu Phúc chia sẻ thêm. "Mỗi dịp đến với Vinhomes Smart City đều khiến tôi suy nghĩ về giá trị cuộc sống, các tận hưởng về thể chất, tinh thần. Vì vậy, khi phân khu The Sakura ra mắt, tôi đã không chần chừ chọn đây là ngôi nhà mới cho gia đình mình."

Không chỉ tự hào bởi các cảnh quan độc đáo bên trong phân khu, hệ sinh thái tiện ích khổng lồ của đại đô thị Vinhomes Smart City cũng mang tới cho cư dân The Sakura chất lượng sống đáng tự hào, từ vun đắp trí tuệ tại hệ thống trường Vinschool, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện Vinmec đến vui chơi tại các đại công viên…

Với phong cách sống resort "chuẩn Nhật", The Sakura trở thành điểm an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân phía Tây thủ đô, đặc biệt là những cá nhân yêu thích lối sống tinh tế, coi trọng sức khỏe của người Nhật.

Nhân dịp năm mới, chủ đầu tư gửi đến các cư dân tương lai tại phân khu The Sakura bộ quà tặng tri ân mùa Onenga hấp dẫn bao gồm: quà bằng tiền mặt 100 triệu đồng cho 200 khách hàng đầu tiên; quà tặng 5 năm phí quản lý cùng quà tặng "phong cách chất sống resort" chuẩn Nhật Bản với Hồ bơi 4 mùa đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Smart City được đặt riêng trong lòng phân khu. Bên cạnh đó, khách hàng mua căn hộ SA2 – phân khu The Sakura còn được tham gia chương trình "Lộc Xuân Như Ý", dành tặng khoản lì xì 5 chỉ vàng cho 100 khách hàng thuê/mua căn hộ đầu tiên từ ngày 17/1/2022 đến ngày 15/2/2022, ký HĐMB không muộn hơn ngày 25/2/2022.