“Mua nhà kiểu Nhật – Nhận quà phong cách Nhật” tại phân khu The Sakura, Vinhomes Smart City

Chào đón khách hàng bằng quà tri ân mùa Onenga giàu ý nghĩa

Với người Nhật, "tặng quà" chính là một phần quan trọng trong văn hóa giao tiếp và lối sống. Người Nhật tặng quà nhau như một hành động để thể hiện lòng trân trọng với những người xung quanh. Người Nhật tặng quà trong lễ tết, cưới hỏi, sinh nhật, tân gia, năm mới… và cả ngày đầu nhập học, ngày đầu đi làm, nghỉ việc, khám bệnh, …

Vậy nên, tại xứ Phù Tang có những mùa tặng quà nhằm tỏ lòng biết ơn đến những người thân thuộc. Đó là Chugen – mùa tặng quà giữa năm, Seibo - mùa tặng quà cuối năm và đặc biệt nhất là Onenga – mùa tặng quà đầu năm. Món quà trong mỗi dịp đều được lựa chọn tỉ mỉ, thể hiện tấc lòng trân quý của người trao đến người nhận và kì vọng về một mối quan hệ lâu dài, bền vững.

Với mục tiêu truyền tải trọn vẹn văn hóa, lối sống, phong cách hưởng thụ của người Nhật, mùa tặng quà Onenga là một dịp để chủ đầu tư gửi gắm thành ý đến khách hàng. Trong dịp này, những chủ nhân tương lai tại toà căn hộ SA2 phân khu The Sakura – Vinhomes Smart City sẽ được được nhận bộ quà tặng bao gồm: quà bằng tiền mặt 100 triệu đồng cho 200 khách hàng đầu tiên – thay lời chúc một năm mới thịnh vượng, giàu tài lộc; quà tặng 5 năm phí quản lý – thể hiện nỗ lực quan tâm trọn vẹn đến trải nghiệm dịch vụ của cư dân; cùng quà tặng "phong cách sống resort" chuẩn Nhật Bản với Hồ bơi 4 mùa đầu tiên và duy nhất tại Vinhomes Smart City được đặt riêng trong lòng phân khu.

Nhân dịp đầu năm mới, khách hàng mua căn hộ tại tòa SA2 phân khu The Sakura (Vinhomes Smart City) sẽ nhận được gói Quà tặng tri ân mùa Onenga chuẩn Nhật.

Chia sẻ về lý do lựa chọn những phần quà này, đại diện chủ đầu tư cho biết: "Chúng tôi mong muốn gửi những món quà Onenga thiết thực đến khách hàng để cảm ơn họ đã tin tưởng, đồng hành cùng Chủ đầu tư trong hiện tại và tương lai. Vì vậy, bộ quà tri ân mùa Onenga của chúng tôi được thiết kế với những phần quà có giá trị lâu dài, bền vững và hiệu quả trong cả khía cạnh vật chất, tinh thần lẫn sức khỏe."

Đem xứ Phù Tang nguyên bản đặt vào giữa lòng Thành phố quốc tế

Điều tạo nên sự khác biệt giữa phân khu The Sakura - Vinhomes Smart City và các dự án phong cách Nhật khác trên thị trường nằm ở việc The Sakura được chắp bút thiết kế, xây dựng và phát triển bởi chính doanh nghiệp BĐS hàng đầu Nhật Bản – SAMTY Corporation. Do đó, The Sakura mang tới chất sống chuẩn Nhật cho những cư dân sống tại đây.

Phân khu The Sakura mang lại không gian Nhật Bản thu nhỏ giữa thành phố Vinhomes Smart City sôi động.

Ngay trong nội khu, cư dân The Sakura sẽ sở hữu những tiện ích được nhân bản nguyên vẹn từ xứ Phù Tang như vườn Nhật diện tích 11.000 m2 cùng vườn thiền, đường dạo bộ, thung lũng hoa, quảng trường nước, hồ cảnh quan… Kết hợp với công viên Zen Park 6,1 ha của đại đô thị Vinhomes Smart City, cư dân The Sakura sẽ được tận hưởng bộ đôi vườn và công viên Nhật Bản thuộc hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Là một phần của Vinhomes Smart City, cuộc sống chuẩn Nhật tại The Sakura sẽ thêm trọn vẹn bởi mọi nhu cầu về giải trí, y tế, giáo dục, giao thông,…mua sắm đều trong tầm tay nhờ hệ sinh thái tiện ích mang thương hiệu Vingroup: Vincom, Vinmec, Vinschool, Vinhomes, VinBus… chỉ cách nhà vài bước chân di chuyển.

Mỗi cảnh quan tại phân khu The Sakura đều là một không gian xứ Phù Tang đích thực, được chắp bút bởi những người am tường văn hóa Nhật.

Mang tới những trải nghiệm phong cách Nhật Bản đích thức, The Sakura đang chứng tỏ là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đa sắc màu của Thành phố quốc tế Vinhomes Smart City – đại diện của một thế hệ cư dân toàn cầu mới, năng động, đa trải nghiệm tại Trung tâm Hành chính mới Tây Thủ đô.



Bên cạnh Quà tri ân mùa Onenga, trong thời gian từ 7/1/2022 - 15/2/2022, các khách hàng ký thành công hợp đồng mua căn hộ thuộc tòa SA2 phân khu The Sakura sẽ được tham dự chương trình Bốc thăm trúng thưởng đặc biệt "Mua nhà sang - rinh xe xịn" với giải thưởng là 01 xe VinFast Fadil bản tiêu chuẩn trị giá 425.000.000 đồng.