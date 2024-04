Cù lao ở Tiền Giang thuộc diện thiếu nước sinh hoạt khẩn cấp mùa khô hạn, thực tế ra sao?

Huyện Tân Phú Đông được đánh giá là địa phương bị ảnh hưởng nặng do hạn mặn, dẫn đến thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Ngày 6/4, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định Công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

Nước ngọt khó, nhưng không phải không có

Có mặt tại cù lao Tân Phú Đông, ngày 7/4, phóng viên Dân Việt ghi nhận dọc con đường huyết mạch của cù lao có nhiều bồn chứa nước đặt bên lề đường. Được biết, đây là những bồn chứa nước miễn phí, do các mạnh thường quân huy động để hỗ trợ người dân ở cù lao.

Chị Lê Ngọc Lan, một người dân ở huyện Tân Phú Đông, chuẩn lấy nước ngọt tại điểm cấp nước số 3 trên địa bàn huyện. Ảnh: Quang Sung

Đang mở van bồn nước của điểm số 3 xem có nước hay không, để về nhà mang can lên lấy nước, chị Lê Ngọc Lan (ấp Bà Tiên, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) cho biết, tình trạng thiếu nước ở đây kéo dài đến nay khoảng 1 tháng, những ngày gần đây nguồn nước ngày càng ít.

“Trên địa bàn huyện có 6 điểm bồn nước, điểm ít thì một bồn, điểm nhiều thì hai bồn. Mỗi bồn 2.000 lít được đặt ven đường để người dân đến lấy nước. Mỗi sáng có xe bồn đến bơm nước, nước được châm thường xuyên nên bà con vẫn có đủ nước dùng”, chị Lan cho biết.

Gia đình chị Lan có 5 người. Nhà chị Lan cách điểm lấy nước gần nhất 4km. Mỗi lần đi lấy nước chị chở được hai can 60 lít và sử dụng hết trong ngày.

“Mình sử dụng phải tiết kiệm hơn, vì địa bàn xa nên một lần đi chở nước một lần khó. Ví dụ, như giặt đồ, rửa chén mình giặt nước sông, rồi rửa lại với nước sạch này. Còn riêng nước này ưu tiên sử dụng cho việc ăn uống”, chị Lan nói.

Các xe chở nước từ thiện liên tục về các "điểm nóng" thiếu nước tại Tiền Giang. Ảnh: Quang Sung

Trong khi đó chị Kim Thoa, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trung tâm huyện Tân Phú Đông cho hay, khu vực của chị không bị cắt nước, nước sinh hoạt vẫn được cung cấp.

“Ở đây khu vực trung tâm nên không bị cắt nước, chỉ có điều nước hơi yếu. Buổi tối nếu tranh thủ mở, nước chảy hơi lâu tí nhưng cũng đủ sinh hoạt trong ngày”, chị Thoa thổ lộ.

Ông Hoàng Minh Mẫn (xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông) cho biết, ông trồng sả khoảng 1.000 m2, đang chuẩn thu hoạch. Hiện nay, vườn sả của ông gần như không tưới nước, nên dù nước ngọt khan hiếm nhưng hoạt động sản xuất của ông Mẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

“Sau đợt thu hoạch này, tôi phủ lá lên gốc sả tạo độ ẩm, chờ đến khi mưa xuống sẽ bón phân là cây sả phát triển, không cần tưới”, ông Mẫn chia sẻ.

Huyện Tân Phú Đông nổi tiếng với nghề trồng sả. Ảnh: Quang Sung

Chuyển nước ngọt về các ao chứa nước ở cà lao

Theo lời các tài xế chở nước từ thiện cung cấp cho các xã tại huyện Tân Phú Đông, xã Phú Tân được cho là thiếu nước nhất.

“Do địa bàn sát biển, cộng với nằm cách xa khu vực trung tâm, đường đi lại khó khăn nên ít xe chở nước từ thiện di chuyển tới đó. Do đó, đây là khu vực khá thiếu nước. Các xã còn lại trên địa bàn Tân Phú Đông vẫn có các xe bồn cung cấp nước thường xuyên”, một tài xế chở nước từ thiện tại huyện Tân Phú Đông cho biết.

Người dân lấy nước ngọt tại các xe bồn, đây là nguồn cung quan trọng để người dân duy trì sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Quang Sung

Theo lãnh đạo UBND huyện Tân Phú Đông, hiện nay, độ mặn trên sông Tiền, sông Cửa Trung tăng cao. Các kênh nội đồng cạn kiệt, nhiễm phèn, mặn không còn khả năng cung cấp vào các ao và phục vụ sản xuất.

Nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông chủ yếu từ nguồn ao Phú Thạnh, ao Tân Thới và nguồn BOO Đồng Tâm.

Cụ thể, đến ngày 4/4, ao Phú Thạnh còn 8.200 m3, nhưng khả năng chỉ sử dụng được 4.000 m3, cung cấp 500 m3/ngày đêm. Do đó, nguồn nước ao Phú Thạnh sẽ phục vụ được 8 ngày thì cạn kiệt. Riêng ao Tân Thới còn 63.000 m3, nhưng khả năng sử dụng được là 40.000 m3, cung cấp 2.000 m3/ngày, đêm. Do đó, nguồn nước ao Tân Thới sẽ phục vụ được 20 ngày. Nguồn tiếp nhận từ BOO Đồng Tâm là 6.000 m3/ngày đêm (giảm 700 - 1.000 m3/ngày đêm) do phải cung cấp cho các huyện khác.

Tuy nước tại huyện Tân Phú Đông có thiếu, nhưng nhờ các bồn chứa từ xe bồn nên sinh hoạt của người dân vẫn đảm bảo. Ảnh: Quang Sung

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu, Sở NNPTNT tỉnh chủ trì, khẩn trương phối hợp với UBND huyện Tân Phú Đông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ tổ chức vận chuyển nước ngọt (nước ngọt thô có độ mặn nhỏ hơn 100 mgCl-/lít) về các ao chứa nước tại huyện Tân Phú Đông nhằm phục vụ duy trì hoạt động sản xuất nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông theo đúng quy định.

Đồng thời, khảo sát chọn vị trí vận chuyển, thời gian vận chuyển, đảm bảo việc vận chuyển nước ngọt bổ cấp nước vào các ao chứa nước nhằm đảm bảo kịp thời cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện Tân Phú Đông một cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; theo dõi chặt chẽ diễn biến mặn xem xét kết thúc sớm hoặc kéo dài thời gian vận chuyển nước ngọt.