Cụ ông 70 tuổi bị đánh chết trong quán nhậu ở TP.HCM

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đang lấy lời khai 3 nghi can để làm rõ nguyên nhân một người đàn ông bị đánh chết trong quán nhậu ở phường Trường Thọ. Nạn nhân là ông N.V.O. (70 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Quán hải sản nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.L.

Tối 8/10, một nhóm thanh niên đến quán hải sản trên đường số 3, phường Trường Thọ, để ăn nhậu. Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với ông O. ngồi bàn kế bên.

Trong lúc cự cãi, một thanh niên dùng ly bia đánh ông O. Những thành viên còn lại của nhóm này cũng xông vào đánh cụ ông.

Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Công an quận Thủ Đức phối hợp Công an phường Trường Thọ khám nghiệm hiện trường, bắt giữ 3 nghi can vào trưa nay.