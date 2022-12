Cụ ông làm giả bệnh án để hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, giữa tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đảng (SN 1954, quê quán xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Ông Nguyễn Thanh Đảng bị khởi tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", theo Điều 267 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ ông ở Nam Định đã làm giả bệnh án rồi làm hồ sơ để hưởng trợ cấp từ năm 2012 đến năm 2019. Ảnh minh họa

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thanh Đảng có hành vi làm bệnh án giả của bệnh viện Bạch Mai để cung cấp thông tin gian dối về việc bị bệnh, đã đi khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai cho các cơ quan chức năng.

Hành vi trên của ông Đảng nhằm làm thủ tục hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2019, chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng tiền trợ cấp của Nhà nước.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.