Cú sốc của Schooling trong đường hầm khi thua "Kình ngư" Việt Nam

Singapore gần như "vô đối" ở nội dung tiếp sức 4x100 m tự do nam. Joseph Schooling và ba đồng đội Mikkel Lee, Quah Zheng Wen và Jonathan Tan bỏ xa đội về nhì gần 3 giây. Họ kết thúc bài thi với thành tích 3 phút 17 giây 19, trong khi Malaysia về nhì với thời gian 3 phút 20 giây 13 và Việt Nam đạt mốc 3 phút 21 giây 81.



Chiến thắng gần như tuyệt đối và không ai nghĩ nó có thể tuột khỏi tay 4 kình ngư của Singapore. Từ năm 2001 đến nay, họ luôn giành được tấm HCV ở nội dung tiếp sức sở trường này mỗi khi SEA Games diễn ra. Vì vậy, sự hân hoan trong đường hầm về phòng thay đồ của đội Singapore gây chú ý nhất.

Bảng thông báo kết quả cuối cùng sau khi phần thi kết thúc. Ảnh: Minh Chiến.

Báo chí đã chờ sẵn ở khu vực Mix-zone để hỏi về cảm xúc của Schooling và đồng đội. "Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi liên tiếp giành chiến thắng ở nội dung này", nhà vô địch Olympic 2016 hào hứng nói. Anh thoải mái đến mức còn đóng vai phóng viên, cầm mic hỏi đồng đội và cười đùa thoải mái trước khi cú sốc ập đến.

Thông tin về "lỗi xuất phát của Schooling" được một phóng viên Singapore chạy đến và thông báo với cán bộ truyền thông của đội. Ảnh chụp kết quả khiến không khí khu vực này thay đổi. Đội Singapore, Malaysia và Philippines bị "DNQ" - "Disqualified ", xem như thành tích không được công nhận. Lỗi thuộc về Schooling khi anh xuất phát trước khi đồng đội về đích 0,04 giây.

Schooling sốc và nói với thái độ ngạc nhiên "No freaking way" (Không đời nào). Ngay sau đó, cán bộ đội bơi đẩy cả bốn người vào phòng thay đồ và không nhận thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Không khí thay đổi chóng mặt chỉ trong thời gian ngắn. Thời điểm đó, nhiều phóng viên cũng chưa cập nhật được thông tin.

Ít phút sau đó, HLV Lee Yu Gary Tan lại rất bình thản dù có thể ông không phục quyết định của ban tổ chức. Ông nói: "Chúng tôi đã xem lại và tìm ra lỗi, chúng tôi muốn chắc chắn rằng đây không phải là lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, nó liên quan đến kỹ thuật nên rất khó khiếu nại trong tình huống này. Dù sao thì chúng tôi cũng phải chấp nhận để hướng đến những nội dung tiếp theo".

Lỗi kỹ thuật của Schooling là anh đã xuất phát trước đồng đội theo ghi nhận của đồng hồ điện tử. Đồng hồ điện tử sẽ ghi lại thời gian phản ứng rời khỏi bục tính từ khi tay VĐV đang bơi chạm vào bảng điện tử và VĐV đứng ở trên rời khỏi bục. Nếu số này dương thì hợp lý, nếu âm, có nghĩa là VĐV trên bục xuất phát trước. Thời gian chênh lệch rất ít nhưng phạm quy vẫn là phạm quy.

Trọng tài bắt lỗi Schooling lại là người Singpore. Vì vậy dù có không phục nhưng đội bơi Singapore cũng khó đổ lỗi cho nguyên nhân con người. Thực tế, ông Gary Tan cũng càm ràm nhiều về các vấn đề kỹ thuật khác trong những ngày thi đấu vừa qua và cả đội đang dần thích nghi với việc này.

Schooling nhận cú sốc trong đường hầm. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong khi đó, trao đổi với Zing, HLV Phan Quang Minh Quân tiết lộ nguyên tắc xuất phát để tránh mắc sai lầm như Schooling. Ông nói: "Ban huấn luyện nói VĐV lưu ý không nên vì 1% giây để mạo hiểm trên vạch. Chúng ta chỉ xuất phát đúng và đừng bao giờ mạo hiểm. Họ đã cẩn thận và không mắc sai sót. Thành tích hôm nay là lịch sử dù rất bất ngờ".

Ông Quân đánh giá lỗi của Schooling rất nhạy cảm trong thể thao, đặc biệt là bơi lội nhưng việc này do máy điện tử chấm nên rất công minh. "Về thực lực thì chúng tôi không thể so với Singapore ở nội dung này nhưng chúng tôi khá may mắn khi có đến 2 VĐV của đối thủ phạm quy", HLV đội bơi Việt Nam cho biết.

Thành tích của đội bơi Việt Nam là 3 phút 21 giây 81. Đội bơi Malaysia về nhì nhưng cũng mắc lỗi tương tự như đội bơi Singapore. VĐV Welson Wee Sheng Sim cũng xuất phát sớm và bị đánh lỗi Disqualified. May mắn đến với đội bơi Việt Nam liên tiếp nên đội được đôn từ vị trí thứ ba lên thứ nhất. Đây là HCV đầu tiên của bơi lội Việt Nam ở nội dung 4x100 m tiếp sức nam.

Cú sốc với Schooling cũng chính là cú sốc với bơi lội Việt Nam ở cự ly mà bơi lội Việt Nam chưa bao giờ dám mơ đến.