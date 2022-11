Cử tri ngoại thành Hà Nội mong được cấp nước sạch, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ tư và báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ tại kỳ họp trước...



Cụ thể, đại biểu Lê Nhật Thành - Đại tá, TS, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an; Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho biết, cử tri huyện Chương Mỹ đề nghị quan tâm triển khai sớm dự án cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện.

Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 8, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ (Hà Nội) sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Sỹ Điền.

Về vấn đề này, ông Thành cho biết, UBND thành phố Hà Nội đã giao công ty môi trường đô thị Xuân Mai là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước huyện Chương Mỹ và khu vực lân cận sử dụng nguồn nước sông Đà với tổng mức đầu tư 745 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2025, toàn bộ các hộ dân của huyện Chương Mỹ sẽ được cấp nước sạch.

Đối với đề nghị xem xét đầu tư kinh phí xây dựng trạm bơm tiêu Gò Óc (xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ), UBND TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn xã Tân Tiến không quy hoạch xây dựng mới trạm bơm tiêu Gò Óc, giải pháp tiêu thoát nước cho khu vực xã Tân Tiến là tiêu bằng trạm bơm Khúc Bằng (chưa xây dựng).

Trong khi đó, cử tri huyện Quốc Oai kiến nghị xem xét, chỉ đạo triển khai một số dự án trên địa bàn huyện như: Dự án khu đô thị Sudico; dự án tái định cư Hòa Phú, xã Phú Cát;... Cử tri huyện Thạch Thất đề nghị xem xét việc triển khai dự án Nghĩa trang Yên Trung; phân khu đô thị Hòa Lạc và khu Đại học Quốc gia...

Tại hội nghị, cử tri các huyện đánh giá cao công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp thứ tư, nhất là những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ và đời sống của nhân dân như Luật Đất đai (sửa đổi).



Bên cạnh đó, đóng góp ý kiến vào sửa đổi Luật Đất đai, cử tri Nguyễn Thành Đoàn (huyện Thạch Thất) đề nghị, cần điều chỉnh quy định trong dự thảo về việc UBND cấp xã được cho thuê đất công ích thông qua hình thức đấu giá để bảo đảm người thuê đất yên tâm đầu tư.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội báo cáo về nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: S.Đ

Nêu một số bất cập liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm chức danh HĐND cấp xã, cử tri Lê Quang Sinh (huyện Quốc Oai) đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để bảo đảm quyền lợi cho cán bộ cơ sở hiện nay.

Trong khi đó, cử tri xã Thạch Hòa (huyện Thạch Thất) kiến nghị những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường ở địa phương và đề nghị các ngành chức năng sớm khắc phục.

Báo cáo với cử tri kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, GS.TS Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8 cho biết, đã tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp phát triển nền nông nghiệp nước nhà, nhằm tạo sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp.

Đồng thời, kết nối với chuỗi cung ứng sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước, đề xuất cơ chế chính sách về đất đai, thu hút nguồn vốn để thực hiện các dự án, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp.

Nhân dịp này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: S.Đ

Ngoài các nhiệm vụ tham gia xây dựng, góp ý các văn bản Luật, tiếp xúc cử tri, truyền tải ý kiến cử tri, Đại biểu Nguyễn Thị Lan cùng các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp đã và đang cùng UBND, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội, tham gia xây dựng Nghị quyết về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội, xây dựng và phát triển nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp "sạch", nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Đại biểu Khuất Việt Dũng - với trọng trách là Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, đã tham gia nhiều hoạt động vì lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng, triển khai các chương trình hoạt động thiện nguyện góp phần cùng Đảng và Nhà nước ổn định đời sống ấm no cho nhân dân sau đại dịch, củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ.

Đại biểu Lê Nhật Thành - với cương vị Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã cùng tập thể Thường trực Hội đồng Dân tộc tích cực, chủ động tham gia ý kiến, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, lĩnh vực công tác của lực lượng vũ trang nói chung, công an nhân dân nói riêng, những vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đề xuất giải pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

Nhân dịp này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 100 xe đạp trị giá 220 triệu đồng và 100 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ.