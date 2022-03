Cục An toàn thực phẩm tiếp tục tạm dừng lưu thông 2 sản phẩm của Tritydo Hưng Phước sau phản ánh của Dân Việt

Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH dược phẩm Tritydo Hưng Phước (số nhà 31 ngõ 178/5 đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) "bắt tay" với Công ty CP dược phẩm Quốc tế STP (lô đất số N2- 9, Khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam) in ấn, công bố thêm nhiều công dụng một loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác với nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP- PV) phê duyệt trước đó, ngày 16/03, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Phong- Cục trưởng Cục ATTP cho biết, Cục ATTP vừa tiếp tục ra quyết định tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa đối với 2 sản phẩm TPBVSK Gel dạ dày Tritydo gel dạ cẩm, viên uống dạ dày Tritydo simekitt gold, với lý do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Như vậy, sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt về việc Công ty TNHH dược phẩm Tritydo Hưng Phước (gọi tắt là Công ty Tritydo Hưng Phước) và Công ty CP dược phẩm Quốc tế STP (gọi tắt là STP pharma) "bắt tay" nhau công bố sai bản chất 5 sản phẩm TPBVSK: Mommax Tritydo Maton, Canxi apatite Tritydo iron kalxy, Gel dạ dày Tritydo gel dạ cẩm, viên uống dạ dày Tritydo simekitt gold, Tydokid D3k7 King Dishad3 gold, đến nay Cục ATTP đã ra thông báo yêu cầu tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa đối với 5 sản phẩm này.

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian vừa qua trên thị trường thực phẩm chức năng xuất hiện nhiều sản phẩm TPBVSK của Công ty Tritydo Hưng Phước đặt hàng sản xuất tại Công ty STP pharma in ấn, công bố thêm nhiều công dụng, tính năng của sản phẩm khác với nội dung đã được Cục ATTP đã phê duyệt trước đó.

Hàng loạt sản phẩm TPBVSK được Công ty Tritydo Hưng Phước và Công ty STP pharma công bố sai bản chất sản phẩm có thể kể đến như: Mommax Tritydo Maton, Canxi apatite Tritydo iron kalxy, Gel dạ dày Tritydo gel dạ cẩm, viên uống dạ dày Tritydo simekitt gold, Tydokid D3k7 King Dishad3 gold.

Thậm chí, có sản phẩm được Công ty Tritydo Hưng Phước và Công ty STP pharma quảng cáo có công dụng chữa bệnh như "thần dược", có công dụng thần kỳ hơn cả thuốc chữa bệnh, chữa được một số loại bệnh mà đến y học tiên tiến cũng phải bó tay như "giảm tỉ lệ dị tật ở thai nhi"…

Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, ngày 12/3 trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Thanh Long- Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đã chuyển thông tin cho ông Nguyễn Thanh Phong- Cục trưởng Cục ATTP kiểm tra.

Ngày 14/3 trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục ATTP cho biết, sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, Cục ATTP đã ký quyết định thanh tra đột xuất để kiểm tra các sản phẩm do Công ty Tritydo Hưng Phước đăng ký bản công bố sản phẩm và nhà máy sản xuất là Công ty STP pharma. Nếu đúng như tinh thần báo viết, Cục ATTP sẽ yêu cầu thu hồi tất cả sản phẩm làm sai, sau đó công bố toàn quốc.

Cũng theo ông Phong, Cục ATTP sẽ lấy mẫu các sản phẩm nói trên để đi kiểm nghiệm. Trường hợp sản phẩm không đạt chất lượng sẽ xử lý theo quy định.