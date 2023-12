Cục Đường bộ thông tin "nóng" về thu phí không dừng tại sân bay

Hệ thống thu phí không dừng đã lắp đặt

Ngày 25/12, tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng KHCNMT và Hợp tác quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam) nêu rõ lý do khó triển khai thu phí không dừng tại sân bay.

Để sớm triển khai thu phí tự động không dừng tại các sân bay, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà cung cấp dịch vụ để triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại các cảng hàng không, sân bay.

Hệ thống thu phí tự động không dừng. Ảnh: TA

Theo đó, các đơn vị đã triển khai lắp đặt thiết bị thu phí ETC sân bay do ACV triển khai. Hệ thống sẽ kết nối vào nhà cung cấp dịch vụ vẫn sẽ là 2 nhà cung cấp dịch vụ là Công ty VDTC và VETC.

Ông Toàn cho biết, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với ACV và các đơn vị cung cấp dịch vụ ETC, đơn vị lắp đặt để hoàn thiện tất cả các giải pháp thu phí và kết nối, đã triển khai thử trên môi trường thực.

"Hiện nay, chỉ chờ Thủ tướng Chính phủ cho phép chấp thuận và phê duyệt thì sẽ triển khai được ngay các xe ôtô đã dán thẻ thu phí ETC có thể thu phí ETC tại các cửa ngõ vào 3 sân bay lớn", ông Toàn thông tin.

Theo ông Toàn, Bộ GTVT đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai trước ở các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng.

"Chính phủ sẽ họp trong tháng 12 này để xem xét triển khai thu phí ETC với xe ôtô ra, vào sân bay và hy vọng có thể triển khai trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới,” ông Toàn thông tin.

Nhân viên VETC dán thẻ giúp chủ phương tiện. Ảnh: TA

Thu phí ETC ở sân bay sẽ giảm ùn tắc

Ông Toàn cũng chỉ ra sự khác biệt, đặc thù giữa thu phí đường bộ với thu phí ETC sân bay như tính theo thời gian xe đỗ, đặc biệt là Sân bay Tân Sơn Nhất mô hình khá phức tạp khi có những xe vào nhà xe gửi, có xe vào trả khách không đỗ sẽ không phải thu tiền.

Bên cạnh đó, việc chậm triển khai là còn chờ các thủ tục pháp lý vì theo Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ thì tài khoản ETC chỉ thực hiện cho đường bộ nên khi mở rộng dịch vụ sang thu phí ETC sân bay thì cần có sự điều chỉnh về mặt pháp lý.

Đối với việc triển khai thu phí ETC tại các dự án đường cao tốc do ngân sách đầu tư, ông Toàn cho biết phải chờ Nghị quyết của Quốc hội hoặc Luật Đường bộ. Chính phủ đang trình Quốc hội để xem xét, thời điểm khi nào thu phí trên các đường cao tốc ngân sách Nhà nước đầu tư sẽ do Quốc hội quyết định

Hiện nay, các nhà cung cấp dịch vụ cũng đã mở rộng tính năng ví điện tử để thanh toán thu phí ETC, đây là hình thức kết nối mới cho người sử dụng, tạo thuận tiện cho người dân có thể dùng tài khoản này sử dụng dịch vụ khác, là xu hướng phát triển trong Chuyển đổi Số và thanh toán các dịch vụ.

Đánh giá về ứng dụng thu phí tự động không dừng, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, hệ thống thu phí ETC là ứng dụng công nghệ thay đổi cho hình thức thu phí một dừng trước kia đã đem lại lợi ích rất lớn về thời gian, công khai minh bạch, tạo văn minh trong xã hội.

Bộ GTVT đang nghiên cứu ứng dụng thu phí ETC tại sân bay, bến cảng, nhà ga và một số dịch vụ liên quan đến ôtô.

Ông Thọ cho hay: "Thu phí ETC trong Quyết định 19 chỉ có phạm vi trên đường bộ".

"Nếu thu phí ETC ở sân bay, bến cảng thu phí cần bổ sung đối tượng này vào để quyết định triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông nhất là trong các ngày lễ, Tết", ông Thọ chỉ rõ.

"Hiện chúng tôi đang chờ Chính phủ chấp thuận. Trường hợp Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải thì bộ sẽ triển khai,” Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho hay.