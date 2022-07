Cục Hàng không báo cáo nguyên nhân để hành khách mang dao lên máy bay

Khách mang dao lên máy bay do lỗi soi chiếu

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành xác minh, làm rõ nội dung, diễn biến, nguyên nhân để tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục không để vụ việc tương tự tái diễn.



Hành khách mang dao lên máy bay. Ảnh: MXH

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến nay, Cục đã nhận được báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và xác định được nguyên nhân dẫn tới sự việc đáng tiếc này.

Cụ thể, nhân viên soi chiếu là ông P.P.H.X được phân công giám sát màn hình máy soi chiếu hành lý xách tay số 9 đã không phát hiện được con dao gọt hoa quả khi con dao này nằm lẫn trong các đồ vật kim loại và điện tử trong hành lý xách tay của hai hành khách số ghế 27H và 27K (2 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay và 1 chùm chìa khóa).

Khi kiểm tra hình ảnh trên hệ thống camera giám sát, nhân viên này được phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát màn hình máy soi đã làm việc tại vị trí theo quy định, thái độ, tác phong nghiêm túc.

Hệ thống máy soi chiếu, cổng từ được kiểm tra đầu ngày đảm bảo hoạt động khai thác. Nhân viên này có giấy phép và năng định soi chiếu còn hiệu lực.

Nhiều hành khách thiếu hiểu biết

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc để lọt hành khách mang dao lên máy bay vi phạm an ninh hàng không. Tuy việc này chưa gây hậu quả nghiêm trọng uy hiếp an toàn của người và máy bay, nhưng cho thấy sự thiếu hiểu biết về quy định bảo đảm an toàn hàng không của nhiều hành khách.

"Mặc dù, đã có các thông báo của hãng hàng không, cảng hàng không nhưng hành khách vẫn mang các vật phẩm nguy hiểm lên khoang hành khách của máy bay, tạo thêm sức ép công việc cho nhân viên soi chiếu", Cục Hàng không đánh giá.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên an ninh soi chiếu này.



Hàng không đang bước vào mua cao điểm hè 2022. Ảnh: C.L

Trước đó, tại sân bay Phú Quốc cũng đã để xảy ra trường hợp một cô gái mặc bộ trang phục màu đen hở vòng eo và phần lưng eo, đầu đội mũ phớt màu đen, đeo khẩu trang và một chiếc túi xách màu đen đã vô tư nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đã yêu cầu phía sân bay Phú Quốc và các đơn vị rà soát, xác minh danh tính cô gái nhảy múa trước máy bay. Theo thông tin ban đầu cô gái này tên Yến còn cụ thể thì vẫn chờ các đơn vị báo cáo.

Về hình thức xử phạt, Cục Hàng không Việt Nam chờ báo cáo từ các đơn vị liên quan và xem xét, đánh giá các hành vi của cô gái này vi phạm ở mức độ nào thì mới có khung xử phạt cụ thể.

Đối với hành động của cô gái nêu trên, một chuyên gia hàng không đánh giá hành động chạy ra gần máy bay đang lăn vào sân đỗ để nhảy múa, quay video của một cô gái được phi công đánh giá là liều lĩnh vì có thể xảy ra tình huống người này bị hút vào động cơ máy bay.

Nhằm đảm bảo an toàn khai thác các chuyến bay trong mùa cao điểm hè 2022, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng yêu cầu các sân bay giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay và các phương tiện, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác.

"Khu vực bay cần kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo đối với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này", ông Thắng yêu cầu.

Để kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh, an toàn (hành khách gây rối), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các sân bay có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.