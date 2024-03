Nợ thuế, 28 chủ doanh nghiệp bị Cục thuế Hải Dương đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

Theo tìm hiểu, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với các đối tượng nợ thuế là một biện pháp cưỡng chế thuế đối với đại diện pháp luật của các doanh nghiệp đang còn nợ đọng thuế nhà nước.



Thời gian qua, Cục thuế Hải Dương đã áp dụng biện pháp này để buộc các chủ doanh nghiệp nợ thuế chấp hành nộp thuế.

Trước đây (từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024), cơ quan Thuế của Hải Dương thường chỉ đề nghị tạm hoãn xuất cảnh từ 2 – 3 trường hợp/tháng.

Tuy nhiên, trong tháng 2/2024 số lượng đối tượng còn nợ thuế bị Cục thuế Hải Dương đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đã tăng đột biến, với số lượng lên tới 28 trường hợp.

Ngoài ra, các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn đề nghị thực hiện nhiều biện pháp xử lý cương quyết để thu hồi nợ thuế như: Cưỡng chế trích tài khoản, phong tỏa tài khoản; cưỡng chế tạm ngừng phát hành hóa đơn; cưỡng chế tạm ngừng xuất, nhập khẩu hàng hóa; đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phạt vi phạm hành chính…

Website Cục Thuế Hải Dương thông tin về các trường hợp chủ doanh nghiệp nợ thuế bị Cục Thuế Hải Dương đề nghị tạm hoãn xuất cảnh.

Dưới đây là danh sách những cá nhân bị Cục Thuế Hải Dương đề nghị tạm hoãn xuất cảnh trong tháng 2 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Tuấn, ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) là Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Xây dựng số 1 Việt Nam; Nguyễn Bùi Hòa, ở thôn Đài, xã Hồng Lạc (Thanh Hà), Giám đốc Xí nghiệp Tư doanh Vận tải Hồng Lạc; Đặng Minh Kiên, ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH Huy Phong; Đồng Xuân cường, thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (Bình Giang), Giám đốc Công ty TNHH Máy công nghiệp Trường Hải; Nguyễn Văn Thuấn, thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng (Thanh Miện), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư sản xuất và Thương mại Hoàng Gia;

Vũ Văn Tân, thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân An; Phạm Huy Má, phường Hải Tân (TP Hải Dương), Giám đốc chi nhánh Tổng Công ty Cơ điện xây dựng tại Hải Dương; Nguyễn Văn Nam, phường Trần Phú (TP Hải Dương), Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sao Đỏ; Nguyễn Thị Toàn, phường Văn Đức (Chí Linh), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Chế biến lâm sản Thành Đạt Chí Linh; Hoàng Văn Tuân, phường Duy Tân (Kinh Môn), Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đầu tư thương mại Thái Bình Dương; Nguyễn Thị Ngọc Lan, phường Nhị Châu (TP Hải Dương), Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương; Phạm Xuân Học, xã Cao An (Cẩm Giàng), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ An Thành Đạt;

Bùi Đức Dục, xã Chí Minh (Tứ Kỳ), Giám đốc Công ty CP Gạch Tuynel Sông Hồng; Đinh Trịnh Khanh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên May xuất khẩu SJ VINA; Trương Hồng Huyên, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH Nhôm Hải Dương; Đặng Đình Quý, phường Ngọc Châu (TP Hải Dương), Giám đốc Công ty CP Dầu khí Thành Long; Nguyễn Thị Vân Anh, phường Quang Trung (TP Hải Dương), Giám đốc Công ty CP VietCANS; Lưu Đăng Hòa, phường Quang Trung (TP Hải Dương), Giám đốc TNHH Công ty Cơ khí thủy lợi Hải Dương; Trịnh Viết Cải, xã Đồng Tâm (Ninh Giang), Giám đốc Công Ty CP Hoàng An Hải Dương.

Ngoài ra, còn 9 cá nhân khác ở Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nam Định, là giám đốc các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.