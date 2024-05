Một công ty xăng dầu ở Long An bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn

Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Long An tại ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An. Ảnh: Minh họa

Sáng 9/5, Chi cục Trưởng Cục thuế tỉnh Long An ông Nguyễn Văn Thủy cho biết, đơn vị đã cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Long An tại địa chỉ ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An để thi hành Thông báo số 15432/TB-CTLAN-KĐT ngày 09/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc thông báo tiền thuế nợ.

Lý do bị cưỡng chế là công ty này có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế trên 363 tỷ đồng.

Chi Cục thuế tỉnh Long An yêu cầu Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Long An phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này.

Theo thông báo của Chi Cục thuế tỉnh Long An, hiện tại đơn vị đã ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - chi nhánh Long An địa chỉ ấp 4, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An với lý do công ty này không chấp hành nộp số tiền nợ thuế đã nêu trên.