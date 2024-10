Cục trưởng Cục trẻ em: "Có nhiều vụ đuối nước thương tâm, trưa nhắc con đừng đi bơi, chiều nghe tin con mất"

Đuối nước là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Thông tin tại buổi tập huấn, bà Dương Khánh Vân, Cán bộ kỹ thuật, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam chia sẻ, đuối nước là nguyên nhân gây ra khoảng 300.000 ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm; là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm 1-24 tuổi.

Buổi tập huấn và hội thảo nâng cao nghiệp vụ báo chí và truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em diễn ra tại Hà Nội ngày 8/10 thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí. Ảnh: Gia Khiêm

Trái với suy nghĩ của nhiều người, qua thống kê cho thấy, nam giới có nguy cơ bị đuối nước gấp 2 lần so với nữ giới. Trên 90% ca tử vong do đuối nước xảy ra ở các nước thu nhập trung bình và thấp. Việt Nam đang ở trong vùng có nguy cơ về đuối nước cao nhất trên toàn cầu khu vực Tây Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam có gần 2.000 trẻ em bị đuối nước mỗi năm. Ở những vùng càng khó khăn thì nguy cơ đuối nước càng cao. Yếu tố nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em, đó là trẻ chơi ở gần nước thiếu sự giám sát của người lớn và thiếu kỹ năng bơi, an toàn trong môi trường nước; do sử dụng phương tiện di chuyển đường thủy không an toàn hoặc quá đông mà không có phương tiện bảo hộ như phao, áo phao; thiên tai, thảm họa thiên nhiên…

"Đuối nước không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Đuối nước là vấn đề y tế công cộng có thể dự báo và phòng tránh được", bà Vân nhấn mạnh.

Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids chia sẻ tại buổi tập huấn. Ảnh: Hương Nhài

Trình bày kết quả can thiệp từ Chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids (Chương trình Vận động Chính sách Y tế toàn cầu Hoa Kỳ) cho biết, đã có gần 44.400 trẻ từ 6 đến 15 tuổi được học bơi an toàn; hơn 52.200 trẻ từ 6 đến15 tuổi được học kỹ năng an toàn; hơn 30.200 cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên mầm non được hướng dẫn về phòng chống đuối nước trẻ em.

Nhận định của giới chuyên gia, đuối nước không diễn ra ngẫu nhiên mà hoàn toàn có thể dự báo và ngăn chặn được. Dựa trên quan điểm này, Tổ chức Y tế thế giới đã đưa ra 4 chiến lược và 6 can thiệp nhằm phòng chống đuối nước. Cụ thể: Xây dựng Kế hoạch phòng chống đuối nước quốc gia; tăng cường phối hợp đa ngành; nghiên cứu phòng chống đuối nước thông qua thu thập dữ liệu và nghiên cứu; tăng cường nhận thức của người dân về đuối nước thông qua công tác truyền thông có chiến lược.

6 can thiệp được khuyến nghị, đó là: Tạo môi trường an toàn, tránh xa nguồn nước cho trẻ lứa tuổi mầm non; làm rào kiểm soát trẻ tiếp cận với nguồn nước; dạy bơi và kỹ năng an toàn môi trường nước cho trẻ độ tuổi tiểu học trở lên; đào tạo người dân kỹ năng cứu hộ và sơ cứu; xây dựng khả năng chống chịu, quản lý rủi ro, hiểm họa khác ở cả cấp độ địa phương và quốc gia; xây dựng, thực thi các quy định về an toàn giao thông đường thủy (tàu, thuyền, phà).

Đuối nước có xu hướng giảm, tuy nhiên số ca tử vong vẫn cao

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam thông tin, những năm gần đây số trẻ tử vong do đuối nước có xu hướng giảm, tuy nhiên số ca tử vong vẫn cao. Nguy cơ bị đuối nước cao nhất khi trẻ chơi đùa tại các sông, hồ, ao hoặc bãi biển, kể cả các vùng nước ở công trình đang thi công hoặc bể chứa nước.

Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Đặng Hoa Nam thông tin tại buổi tập huấn. Ảnh: Hương Nhài

"Bởi vậy, chúng ta cần đẩy mạnh truyền thông hơn nữa những giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ như dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Bên cạnh đó, truyền thông không chỉ ở câu chuyện thương cảm mà làm sao để mọi người cùng hành động để không lặp lại những câu chuyện buồn về đuối nước như thời gian vừa qua", ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam kể, có không ít vụ đuối nước vô cùng thương tâm. Cách đây 5 năm, tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình từng xảy ra vụ đuối nước khiến 8 cháu bé tử vong khiến ông Nam vô cùng đau xót.

Ông Đặng Hoa Nam động viên thăm hỏi gia đình đuối nước ở TP Hoà Bình năm 2019. Ảnh: Cục Trẻ em

"Đây là một vụ đuối nước nghiêm trọng, rất tang thương và là bài học chua xót cho tất cả các gia đình, nhà trường, cộng đồng, nhất là các cơ quan nhà nước. Mọi người đều phải nhìn thấy trách nhiệm của mình về vấn đề tăng cường bảo vệ trẻ em.

Tôi đã đến từng gia đình tìm hiểu và nghe những chia sẻ rất đáng thương. Có trường hợp cậu bé từng học võ, trưa bố còn nhắc con đừng đi bơi, đừng xuống nước. Cậu bé rất giỏi võ và từng đi họ bơi. Chiều hôm đó, bố vừa xuống Hà Nội làm thì nghe tin con ở nhà gặp nạn đuối nước", ông Nam nói và cho biết, cả đoàn lặng người khi chứng kiến chưa đầy 500 m mà có tới 8 đám tang, có đoạn ngõ 2 đám chỉ cách nhau vách tường rào.

Ông Nam cũng đưa ra một số mục tiêu truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp chính quyền, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em cần đạt được là: 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2025 và 95% vào năm 2030.

Dưới góc độ báo chí, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng - Nguyên giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo Chí, Hội Nhà Báo Việt Nam – chia sẻ, mặc dù có sự cạnh tranh của mạng xã hội song báo chívẫn đóng vai trò quan trọng trong thay đổi nhận thức đến hành vi.

"Trong kỷ nguyên số như ngày nay, nếu nội dung là "vua" thì công nghệ được nhìn nhận như "nữ hoàng", tuy nhiên cách tiếp cận và khai thác những câu chuyện nhạy cảm luôn phải kiểm chứng thông tin chính xác, tin cậy và có trách nhiệm với độc giả, pháp luật.

Đáng nói, câu chuyện dù có sức thu hút nhưng vẫn phải mang tính nhân văn; cân bằng giữa thông tin và cảm xúc trong câu chuyện; đảm bảo quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ em khi đưa tin; tập trung vào khai thác góc nhìn nhân văn và giải pháp", bà Hằng nói.



Nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước, chia sẻ tại buổi tập huấn nhiều ý kiến bày tỏ, cần thiết phải đào tạo bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6-15 tuổi; chuẩn hóa tài liệu và triển khai các lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho công tác phòng chống đuối nước cho trẻ…

Một lần nữa, các chuyên gia có chung nhận định, đuối nước là sinh mạng, đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu có sự chung tay của tất cả các ngành, đoàn thể, sự hiểu biết, nhận thức tốt của mỗi người, cũng như phát huy tối đa nguồn ngân sách và năng lực của các ngành chức năng trong công tác này.