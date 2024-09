Thương tâm 2 em học sinh bị đuối nước đêm Trung thu ở Ninh Thuận

Sáng 18/9, cảnh đau thương bao trùm xóm nhỏ ở thôn Gòn 1, xã Lâm Sơn, huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận). Bà con trong xóm ai cũng quặn đau, ngậm ngùi thương tiếc khi chứng kiến 2 em nhỏ bị đuối nước khi đi chơi trung thu tối 17/9.

Thời điểm tìm thấy thi thể 2 cháu bé xấu số. Ảnh: NDCC

Hàng trăm người dân địa phương lần lượt ra vào để thắp hương chia buồn và tiễn biệt 2 cháu nhỏ (chị em họ) Mơ Nụ (SN 2016) và So La Ya Phong (SN 2018).

Ông Khanh, sống gần nhà 2 cháu bé cho biết, chưa bao giờ người dân nơi đây lại chứng kiến cảnh đau thương đến thế.

Cũng theo ông Khanh, gia đình 2 cháu xấu số thuộc diện hoàn cảnh khó khăn nên khi xảy ra sự việc thì người dân, hàng xóm đều chung tay giúp đỡ.

"Thường ngày các cháu ở nhà rất ngoan và lễ phép. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng các cháu đã biết giúp đỡ cha mẹ. Người thân, hàng xóm ai nấy đều yêu quý các cháu…", ông Khanh cho hay.

Theo người dân địa phương, tối qua (17/9) cháu Mơ Nụ và So La Ya Phong cùng một bé khác là Mơ Nở cùng nhau đi chơi trung thu. Khi đi qua đập tràn thì không may bị nước cuốn trôi. Cháu Nở may mắn thoát nạn nhưng 2 cháu Nụ và Phong bị nước cuốn đến khuya cùng ngày mới được tìm thấy.

Khu vực suối nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: NDCC

Theo xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), những ngày qua trên địa bàn có mưa nên lượng nước suối đổ về từ trên núi khá lớn. Hai bé xấu số là học sinh ở trường tiểu học Lâm Sơn B, là con em dân tộc thiếu số Cơ Ho thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và chính quyền địa phương cũng đã tiến hành thăm hỏi động viên, các mạnh thường quân cũng đã đóng góp để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu.