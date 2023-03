Cùng Hoa khôi Hà Nội 2022 lan tỏa thông điệp "hạnh phúc là sẻ chia"

Mang nắng xuân về vùng rẻo cao

Đến với xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, BTC Chiến dịch tình nguyện Hà Nội Ấm nhận thấy điều kiện sinh hoạt và học tập của các em học sinh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Với hy vọng giúp đỡ những em nhỏ nơi bản cao có thêm niềm vui nhỏ, động lực lớn để viết tiếp ước mơ đến trường, Chương trình Sưởi Ấm Điện Biên 2022 - Xuân Tình Nguyện 2023 đã được tổ chức tại địa bàn xã.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, từ ngày 2/1/2023 - 16/2/2023, chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ ý nghĩa như: Kêu gọi ủng hộ, bán hàng, du ca gây quỹ… Tất cả số tiền gây quỹ được dùng để mua 920 suất quà bao gồm: Áo khoác, balo, dép, đồ dùng học tập, chăn ấm,... để gửi đến các em nhỏ, thầy cô giáo và các hộ dân tại xã Mường Đun.

Bản cao bừng sức sống với những hoạt động của chương trình.

Chương trình cũng là cơ hội để các bạn trẻ là học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn Hà Nội được trải nghiệm, thử sức mình với công việc tình nguyện, góp sức trẻ, trao yêu thương, lan tỏa đến cộng đồng.

Chia sẻ với phóng viên, anh Lờ A Hùng - Bí thư Huyện Đoàn huyện Tủa Chùa cho biết: “Những hoạt động được tổ chức bởi các bạn trong đội tình nguyện đã mang đến những phần quà rất ý nghĩa cho các em học sinh mầm non, tiểu học. Đó là một niềm vinh dự với Đoàn thanh niên, Huyện Đoàn khi đã đồng hành mang lại những lợi ích thiết thực, to lớn cho địa phương và cho bà con nhân dân”.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun, BTC Chiến dịch tình nguyện Hà Nội ấm đã tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, vui chơi giải trí và trao các phần quà, mang đến không khí phấn khởi cho các em học sinh.

Niềm háo hức phấn khởi của các trẻ em vùng cao là món quà vô giá với BTC chương trình.

Không giấu được niềm hạnh phúc, em Đò Hàng Giang - Học sinh lớp 2A4 khoe: “Em cảm thấy rất vui và háo hức vì hôm nay em được tặng sách, bảng, dép, bút, bánh. Em ước mong có thêm nhiều anh chị như thế đến với bọn em để chúng em được tham gia múa hát và vui chơi. Em rất cảm ơn các anh chị đã đến trường chúng em”.

Cô Tô Thị Ngà - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun chia sẻ: Các em học sinh ở đây chưa được tham gia những sự kiện lớn như thế này bao giờ. Đây cũng là nguồn cảm hứng giúp các em vươn lên trong học tập, là động lực để các em có thêm sự tự tin khi được giao lưu với các anh chị. Những phần quà đã phần nào giúp được các em trong cuộc sống, trong sinh hoạt, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn”.

Hoa khôi Trà My lan tỏa thông điệp ‘hạnh phúc là sẻ chia’

Đồng hành với Chiến dịch Tình nguyện Hà Nội Ấm mùa 5 là Hoa khôi Trà My - người đẹp đoạt giải Hoa khôi Hà Nội năm 2022 với vai trò đại sứ hình ảnh của Chiến dịch. Tại chương trình, người đẹp đã có nhiều trải nghiệm khó quên trong hành trình sẻ chia hạnh phúc của mình.

Bên cạnh hoạt động sinh hoạt và trao quà tại Trường PTDTBT Tiểu học Mường Đun, Hoa khôi Trà My đã có cơ hội đến thăm trực tiếp các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Băng qua những con suối,ngọn đồi uốn lượn quanh co, cây cao phủ kín vệ đường, Trà My không khỏi bất ngờ khi biết đây là quãng đường mỗi ngày các em cắp sách đến trường.

Hoa khôi Trà My đã cùng đồng hành sẻ chia niềm vui với bà con Điện Biên.

Không chỉ lan tỏa niềm hạnh phúc đến với bà con nơi đây, Trà My còn được truyền cảm hứng bởi tinh thần tích cực của người dân: “Với Mường Đun, dù là xã khó khăn với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, My ấn tượng bởi sự ấm áp của người dân nơi đây. Khó khăn là vậy, vất vả là vậy, nhưng từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, cảm giác như thay vì buồn rầu, than trách về hoàn cảnh của mình, thì họ lại đối diện với nó bằng sự tích cực”.

Theo chia sẻ của Trà My, sự thành công của Chiến dịch đến từ sức trẻ và nhiệt huyết của những bạn tình nguyện viên đã không ngại khó, ngại khổ với mục tiêu cùng lan tỏa tình yêu thương đến vùng bản xa.

Thành công của chương trình đến từ nhiệt huyết của các bạn trẻ tham gia tình nguyện.

Chiến dịch Hà Nội Ấm mùa 5 là đội ngũ có hàng trăm, hàng ngàn bạn tình nguyện viên trẻ, đa phần đều còn là sinh viên tới từ các trường Đại học, Cao đẳng, phổ thông trên địa bàn TP. Hà Nội. Các bạn đã dùng hết toàn bộ sức trẻ, nhiệt huyết,.. của mình để ‘sưởi ấm vùng cao’ một cách đúng nghĩa, đúng như tên gọi của chương trình.

Với hy vọng chạm đến trái tim nhân ái của nhiều bạn trẻ hơn nữa, Hoa khôi Trà My bày tỏ: “My muốn lan tỏa nhiều hơn nữa việc tham gia thiện nguyện một cách năng động, đa dạng, thiết thực tới với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Đôi khi chỉ là góp sức lực nhỏ bé của mình cũng là một việc vô cùng ý nghĩa. Mình chỉ có một lần để sống, vậy nên hãy cứ sống hết mình, yêu thương và cho đi hết lòng để không bao giờ hối tiếc”.