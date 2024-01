Cũng là quả bưởi, cây mía, chỉ sản xuất theo cách mới mà nông dân Hòa Bình bán sang tận Âu, Mỹ

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình đã triển khai cấp 44 mã số vùng trồng, 1 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu sang thị trường New Zealand, tăng 130% so với kế hoạch, nâng lên con số 71 mã số vùng trồng với diện tích 600ha và 5 cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu để xuất khẩu sang các thị trường EU, Mỹ, Trung Quốc, New Zealand.