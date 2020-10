Cùng nông dân giỏi ở An Giang tham gia BHXH tự nguyện

Theo BHXH tỉnh An Giang, thời gian qua, BHXH tỉnh đã phối hợp Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đối thoại, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến tận địa bàn cơ sở cho mọi tầng lớp nhân dân.

Tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh An Giang đã thực hiện 271 cuộc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó phối hợp với Bưu điện thực hiện 185 cuộc, với Sở, Ban ngành và Hội, Đoàn thể 52 cuộc, với UBND xã phường 32 cuộc thu hút 18.749 người dân tham dự, đã phát triển được 4.288 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.429 người tham gia BHYT.

Đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT với nông dân An Bình

Tại các buổi tuyên truyền, BHXH tỉnh, huyện giới thiệu những nội dung của Luật BHXH, Luật BHYT, trọng tâm là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong đó nhấn mạnh về đối tượng tham gia; quyền lợi cơ bản được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện; mức đóng, phương thức đóng... giải đáp thắc mắc của người dân về chế độ hưu trí, chế độ tử tuất, những vướng mắc trong quá trình tham gia BHXH tự nguyện, những vấn đề liên quan đến thủ tục tham gia BHXH, BHYT...



Qua đó, đã phát triển được 4.288 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.429 người tham gia BHYT. Đến nay, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới và duy trì là 12.665 người, số người tham gia BHYT là 1.689.357 người.

Mới đây, cuối tháng 9/2020, BHXH Việt Nam vừa phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức đối thoại, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với nông dân tại 4 địa điểm xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang. Ngay tại Hội nghị tuyên truyền cũng đã có nhiều nông dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Nông dân sản xuất giỏi để tuyên truyền, vận động là mục tiêu mà BHXH tỉnh An Giang hướng tới để vận động tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ BHXH huyện tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tại chợ Cái Dầu, Châu Phú, An Giang

Theo thống kê, An Giang hiện có 82.370 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ở 3 cấp đã được công nhận. Đây là nhóm đối tượng có tiềm năng kinh tế, có kiến thức, dễ thay đổi nhận thức khi được tuyên truyền về các lợi ích của BHXH tự nguyện đối với nông dân.

Do đó, BHXH tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang đã ký Kế hoạch liên tịch số 327-KHLT/BHXH-HNDT trong việc truyền thông, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giai đoạn năm 2014 - 2020. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2020, BHXH tỉnh - Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tập trung vận động nông dân sản xuất giỏi, doanh nhân nông thôn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tiến tới BHXH, BHYT toàn dân.



Ông Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang chia sẻ, qua truyền thông, vận động nhằm nâng cao nhận thức giúp nông dân sản xuất giỏi, doanh nhân nông thôn hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT là các chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

BHXH tỉnh phối hợp các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể thực hiện nhiều mô hình tuyên truyền, mở rộng các nhóm đối tượng tiếp cận để vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn mở chiến dịch truyền thông vận động đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua nông dân sản xuất giỏi, doanh nhân nông thôn.

Tổ chức diễn đàn nông dân giỏi, doanh nhân nông thôn An Giang, để các nông dân trực tiếp đối thoại, tiếp cận điểm mới về chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình và giải đáp những thắc mắc, nhằm nâng cao nhận thức để cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm rõ chế độ, chính sách và tự nguyện tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, quyết tâm thực hiện mục tiêu BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân.

Theo BHXH tỉnh An Giang, hiện kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn khiêm tốn so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Nguyên nhân là do thu nhập của bà con nông dân tại tỉnh An Giang còn nhiều khó khăn, không ổn định. Bà con chưa thấy ngay lợi ích khi tham gia BHXH (thời gian tham gia từ đủ 20 trở lên mới được nhận lương hưu); nhận thức của một số người dân về an sinh cho bản thân còn hạn chế.

Vì thế, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập thể BHXH tỉnh và BHXH huyện luôn nêu cao tinh thần quyết tâm đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT lan tỏa đến mọi người dân, để mỗi người dân của tỉnh An Giang sớm nhận thức rõ lợi ích thiết thực mà hai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã mang lại là được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe khi về già góp phần ổn định cuộc sống tiến đến một xã hội văn minh, tiến bộ.