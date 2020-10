40% người dự hội nghị tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện

Bà Huyền cho biết, ngày 8/10 vừa qua, BHXH huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại Xóm Bản Hin xã Sơn Phú. Đã có 52 nông dân tại Xóm đến dự. Ngay tại hội nghị đã có 21 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 40,38% tổng số người dân đến dự.

Đây là một minh chứng cho hiệu quả tuyên truyền chính sách về BHXH tự nguyện mà BHXH huyện đang triển khai tại nhiều địa phương.

Bà Huyền chia sẻ, hưởng ứng đợt phát động thi đua chuyên đề theo công văn số 344/BHXH-TĐKT ngày 7/9/2020 của BHXH tỉnh Thái Nguyên về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020.

Chuyên viên BHXH Định Hóa tuyên truyền về chính sách BHXH Tự nguyện tại xóm Bản Hin xã Sơn Phú

BHXH huyện Định Hóa đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát xao như phân công cán bộ bám sát địa bàn xã, thôn, xóm để làm việc với cấp ủy chính quyền, địa phương, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn xóm.... Ngoài ra tại cơ quan ngay tại cuộc họp giao ban đầu tháng đồng chí Giám đốc đơn vị cũng phát động phong trào đi đua mỗi cán bộ viên chức, hợp đồng lao động phát triển tăng ít nhất được một người tham gia BHXH Tự nguyện/tháng và lấy đó làm thước đo để đánh kết quả bình xét thi đua quý và năm 2020.

Với những hình thức thiết thực, cụ thể như vậy BHXH huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt tại tháng 9/2020 số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gần 3 lần so với tháng 8/2020 với số người tăng cao nhất từ trước đến nay là 168 người, tỷ lệ đạt 85,2% so với kế hoạch giao. Tuy nhiên đầu tháng 10/2020 BHXH tỉnh Thái Nguyên giao bổ sung cho BHXH Định Hóa thêm 250 người nâng tổng số kế hoạch năm 2020 lên 1.865 người, so với toàn tỉnh thì số giao BHXH tự nguyện cho BHXH Định Hóa cao thứ 3 so với BHXH các huyện, thành phố, thị xã.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH và hưởng ứng phong trào phát động thi đua chuyên đề của BHXH tỉnh Thái Nguyên nên BHXH huyện Định Hóa tập trung mọi nguồn lực và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương các cấp góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

"Từ nay đến cuối năm 2020 với mô hình tổ chức Hội nghị linh hoạt BHXH huyện Định Hóa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, song song với công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện thì các nhiệm vụ, chỉ tiêu khác cũng được quan tâm và thực hiện tốt như ưu tiên đẩy mạnh công tác đốc thu và thu hồi nợ đọng, kiểm soát quỹ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện và trạm y tế các xã nhằm kịp thời ngăn chặn gia tăng chí phí không hợp lý để hạn chế tình trạng vượt quỹ BHYT", bà Huyền khẳng định.