Cuộc chiến công nghệ điện thoại camera ẩn dưới màn hình nóng lên

Camera ẩn dưới màn hình (CUD camera under display, UPC Under Panel Camera hoặc CUS camera under screen) là công nghệ giấu camera phía dưới màn hình, nhằm đảm bảo thiết bị điện tử có màn hình hiển thị đầy đủ, mà không bị mất đi diện tích cho mục đích chụp ảnh. Ảnh: @Pixabay.