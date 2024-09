Cuộc chiến truyền thông và mạng xã hội khốc liệt được lên phim truyền hình

Mặt trái của showbiz và cuộc chiến truyền thông

Hãng phim Đài truyền hình TP.HCM (TFS) vừa ra mắt bộ phim thể loại tâm lý xã hội hiện đại, đề tài tình cảm gia đình mang tên "Những ngôi sao lạc" dài 35 tập (30 phút/tập), do Đặng Lê viết kịch bản, Đặng Minh Quốc đạo diễn.

Dàn diễn viên trẻ tham gia "Những ngôi sao lạc". Ảnh: TFS

Nội dung phim xoay quanh những âm mưu, tham vọng, dục vọng và sự đố kỵ của con người, để rồi cuối cùng họ nhận ra rằng tất cả lợi danh, tiền bạc đều phù phiếm, chỉ có tình yêu chân thành là tồn tại mãi mãi.

Bên cạnh đó, bộ phim còn là bức tranh sáng tối về những thân phận, những mảnh đời muốn dùng danh vọng, hào quang của showbiz để tìm kiếm một địa vị trong xã hội, nhưng tất cả đều là ảo ảnh. "Những ngôi sao lạc" còn là cuộc chiến truyền thông, mạng xã hội khốc liệt. Nó có thể biến con người ta từ ngôi sao sáng của ngày hôm nay trở thành "tội đồ" của ngày mai.

Thông qua những scandal, mâu thuẫn trong phim, khán giả sẽ thấy được để trở thành diễn viên nổi tiếng, thần tượng thì ai cũng phải trả cái giá đắt, ngoài sự nỗ lực, rèn luyện thì cần phải có tâm có nghề, "gieo nhân nào gặt quả đó".

Bộ phim 30 tập khai thác về nghề làm phim, giới showbiz

Ngoài ra, khán giả sẽ có 1 góc nhìn rộng hơn về nghề làm phim, về giới showbiz với bề ngoài xa hoa lộng lẫy, có sức quyến rũ đầy mê hoặc, nhưng ẩn sâu bên trong nó là những cạm bẫy vô hình có thể chết người bất cứ lúc nào.

Dàn "mỹ nam, mỹ nữ" đổ bộ trong phim

TFS trong những năm qua là cái nôi phát hiện, bồi dưỡng và đưa rất nhiều tên tuổi các diễn viên đến gần với khán giả. "Những ngôi sao lạc" được kỳ vọng sẽ tiếp tục giới thiệu các diễn viên trẻ đẹp, đầy triển vọng và đam mê với nghề như: Đạt Nguyễn, Dương Châu Uyên, Tôn Nữ Khánh Uyên, Steven Nguyễn, Trung Huy (vai Louis), Henry Vig Nguyễn (vai Đức Anh)…

"Những ngôi sao lạc" là dự án điện ảnh quy mô lớn do tập đoàn truyền thông RGB, ông Hoàng Phúc (diễn viên Quốc Tân) làm chủ tịch đứng ra đầu tư sản xuất. Hoàng Bảo (diễn viên Steven Nguyễn) - con trai ông Phúc, học điện ảnh ở Mỹ sẽ làm đạo diễn của dự án đình đám này.

TFS trong những năm qua là cái nôi phát hiện, bồi dưỡng và đưa rất nhiều tên tuổi các diễn viên đến gần với khán giả

Dự án điện ảnh "Những ngôi sao lạc" đã tạo hiệu ứng mạnh với xã hội khi tiến độ triển khai dự án đều được truyền thông và các kênh tin tức, mạng xã hội bám sát, cập nhập liên tục. Chí Thiện (diễn viên Đạt Nguyễn) là một trong những Youtuber, Vlogger chuyên livestream về mảng giải trí phim ảnh luôn cập nhật những thông tin nóng hổi.

Bên cạnh đó, nhiều người trong giới showbiz còn "dựa" vào kênh Youtube, Facebook của Chí Thiện để lên bài "đánh hội đồng" đối thủ trên mạng xã hội. Chí Thiện được một người phụ nữ giấu tên liên hệ để nhờ PR cho một người, người đó không phải diễn viên, không phải người mẫu mà chỉ là cô quản lý trong trại trẻ mồ côi, tên Hương Ly (diễn viên Dương Châu Uyên).

Trong thời gian ở trại trẻ mồ côi, Hương Ly được một người phụ nữ bí mật dạy dỗ diễn xuất, truyền cảm hứng nghệ thuật. Và sau này được người phụ nữ này nâng đỡ khi vào nghề.

Nếu như Hương Ly có người bảo trợ, nâng đỡ thì một cô gái khác là Tâm An (diễn viên Tôn Nữ Khánh Uyên), lại ở hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Tâm An quê ở Đà Lạt, cô là sinh viên năm nhất trường Đại học Điện ảnh. Tâm An đã tự thuê nhà ở, kiếm việc làm thêm để trang trải cho việc học và cả nhu cầu ăn mặc đẹp. Cô quyết định tham gia casting cho vai nữ chính trong phim "Những ngôi sao lạc".

Hương Ly và Tâm An sau những "Những ngôi sao lạc" mới nhận ra được giá trị mà mình đeo đuổi bằng mọi giá chỉ là những hư ảo và thực sự không có ý nghĩa cho cuộc đời mình.



"Những ngôi sao lạc" như một cơn lũ vô hình cuốn trôi lớp "phấn son" trên mặt của những người "nghệ sĩ" sống quá lâu dưới ánh đèn sân khấu của một vở kịch đời.