Hyun Bin và Son Ye Jin là cặp đôi phim truyền hình đẹp nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin trong "Hạ cánh nơi anh". Ảnh: Nhà sản xuất

Mới đây, Star News đã thực hiện cuộc khảo sát được ủy quyền từ công ty nghiên cứu Gallup Korea, chọn ra “Những cặp đôi đẹp nhất trong phim truyền hình 10 năm qua”. Cuộc khảo sát được tiến hành thông qua bình chọn của 1.052 khán giả nam và nữ, trong độ tuổi từ 19 đến 69 trên toàn quốc, từ ngày 19.8 đến 23.8.

Kết quả khảo sát cho thấy, có 2 cặp đôi đồng hạng nhất trong cuộc bình chọn, đó là Hyun Bin - Son Ye Jin của phim “ Hạ cánh nơi anh " (Crash Landing On You) và Gong Yoo - Kim Go Eun của phim “Yêu tinh" (Goblin).

Hai cặp đôi đều chiếm tỉ lệ phiếu bầu 23%.

“Hạ cánh nơi anh" phát sóng từ ngày 14/12/2019 đến 16/2/2020. Hyun Bin vào vai người lính Triều Tiên - Ri Jung Hyuk, trong khi Son Ye Jin vào vai Yoon Se Ri - nữ doanh nhân xinh đẹp và quyến rũ.

Trong một tai nạn bất ngờ khi đang chơi dù lượn, Yoon Se Ri tình cờ lạc vào lãnh thổ Triều Tiên, nơi cô gặp Ri Jung Hyuk. Anh tự mình trông chừng cô trong khi tìm cách đưa cô trở về Hàn Quốc, và tình yêu của họ cũng nảy nở từ đây.

Cho đến hiện tại, “Hạ cánh nơi anh" vẫn là phim có rating cao thứ 2 trong lịch sử đài tvN. Bộ phim càng trở thành tác phẩm ghi dấu ấn khi cặp đôi diễn viên chính Hyun Bin - Son Ye Jin đã chính thức kết hôn vào năm 2022 và hiện đã đón con trai đầu lòng.

Không chỉ là cặp đôi đẹp trên màn ảnh, Hyun Bin - Son Ye Jin cũng là cặp đôi người nổi tiếng được ngưỡng mộ trong giới giải trí Hàn Quốc.

Gong Yoo và Kim Go Eun trong phim “Yêu tinh“. Ảnh: Nhà sản xuất

“ Yêu tinh " là tác phẩm đình đám của “biên kịch vàng" Kim Eun Sook, cũng được phát hành trên đài tvN, từ ngày 2/12/2016 đến 21/1/2017.

Bộ phim có cốt truyện độc đáo, xoay quanh chuyện tình của một yêu tinh phải chịu lời nguyền bất tử Kim Shin (Gong Yoo) và cô dâu của anh Ji Eun Tak (Kim Go Eun). Mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy oan trái, bi thương của cặp đôi đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Trong xếp hạng Top 10 cặp đôi phim truyền hình Hàn Quốc đẹp nhất, có đến 5 cặp đôi đến từ phim của đài truyền hình cáp tvN.

Nam diễn viên Park Bo Gum đã lọt vào Top 10 với hai tác phẩm khác nhau, gồm “Lời hồi đáp 1988” (Reply 1988) đóng cùng Hyeri - hạng 6, và “Mây họa ánh trăng" (Moonlight Drawn by Clouds) đóng cùng Kim Yoo Jung - hạng 10.

Có 2 cặp đôi trong phim vừa lên sóng năm 2024 đã lọt vào Top 10, đó là Kim Soo Hyun - Kim Ji Won của “ Nữ hoàng nước mắt " (Queen of Tears) - hạng 3, và Byeon Woo Seok x Kim Hye Yoon của “Cõng anh mà chạy" (Lovely Runner) - hạng 8.