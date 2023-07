Cuộc đời tài tử xuất thân tài phiệt, từ chối kế thừa công ty đứng thứ 10 thế giới

Thông tin tài phiệt Cha Su Woong, chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping, cha ruột của tài tử Cha In Pyo qua đời thu hút dư luận Hàn Quốc. Cộng đồng mạng thắc mắc ai là người thừa kế tập đoàn lớn thứ 4 Hàn Quốc, đứng thứ 10 toàn cầu trong lĩnh vực vận tải biển, trị giá khoảng 370.000 tỷ won.

Theo Channel A, trái với phỏng đoán của cộng đồng mạng, anh em nhà họ Cha từ chối thừa kế tập đoàn. Ông Cha Su Woong bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh trước khi qua đời vì không có người kế thừa.

"Nhiều người dành cả đời cống hiến cho tập đoàn. Việc trao quyền thừa kế cho những người không biết gì về ngành vận tải biển như chúng tôi là vô nghĩa", Cha In Pyo nói lý do không kế thừa tập đoàn của cha.

Quyết định của Cha In Pyo không khiến nhiều người bất ngờ, khi trước đó, Cha In Pyo luôn "một lòng" với công việc diễn xuất dù xuất thân tài phiệt.

Cha In Pyo và tài phiệt ngành vận tải Cha Su Woong.

Thiếu gia tài phiệt lăn lộn giới nghệ thuật

Cha In Pyo được mệnh danh là "tài tử xuất thân tài phiệt" đời đầu của showbiz Hàn. Thuở bước chân vào giới nghệ thuật, cái tên Cha In Pyo thu hút sự chú ý của công chúng khi không tiếp nối truyền thống kinh doanh của gia đình.

Cha In Pyo là con trai cả của Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping, trên danh nghĩa là người thừa kế thứ nhất của tập đoàn. Không chỉ xuất thân giàu có, Cha In Pyo một thời được mệnh danh là "hoàng tử đời thực" khi có vẻ ngoài cao ráo, gương mặt điển trai.

Từ lúc bước chân vào showbiz, Cha In Pyo luôn được chọn vào vai giám đốc, con nhà tài phiệt. Vai diễn nổi tiếng nhất của nam diễn viên phải kể đến doanh nhân Jun Hee trong Ước mơ vươn tới một vì sao.

Ngoại hình điển trai, phong độ của thiếu gia tài phiệt Cha In Pyo.

Hình tượng doanh nhân điển trai của Cha In Pyo khiến khán giả nữ "cuồng". Anh được yêu thích không thua kém vai chính Kang Min của Ahn Jae Wook. Vai diễn trong Ước mơ vươn tới một vì sao được ví là "sinh ra dành cho In Pyo". Bởi, dù trong phim hay đời thực, anh là con trai tài phiệt đúng nghĩa.

Sau bộ phim mở đầu cho trào lưu "Hallyu" tại các nước châu Á, Cha In Pyo một bước thành sao, tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như Bí mật tòa tháp trắng (2007), Tướng Quân Gye Baek (2011), Tình yêu còn mãi (2014)… Bộ phim gây tiếng vang không kém khác có mặt Cha In Pyo là Ông trùm (1999).

Trong Ông trùm, Cha In Pyo vào vai trùm Cá Cơm Kim Choon Sam, nhân vật phản anh hùng xuất thân nghèo khó. Từ Ước mơ vươn tới một vì sao đến Ông trùm, Cha In Pyo luôn biết cách thu hút fan nữ dù hai hình tượng nhân vật xuất thân trong xã hội, giai đoạn khác biệt.

Cha In Pyo được các nhà làm phim nhận định luôn toát ra khí chất ngôi sao trong mỗi bộ phim. Gương mặt góc cạnh nam tính là điểm cộng lớn cho nam diễn viên khi hóa thân vào những vai tính cách, ông trùm hay tài phiệt. Vẻ đẹp của anh được cho là khác biệt với tài tử cùng thời như Jang Dong Gun, Kim Min Jong...

Trước khi chính thức bước chân vào giới diễn xuất, Cha In Pyo có thời gian du học Mỹ. Sau cùng, anh chọn làm diễn viên thay vì trở thành CEO, từng bước tiếp quản công ty của cha. Nhiều người cho rằng diễn xuất chỉ là cuộc dạo chơi của In Pyo, khi bản thân anh là con trai tài phiệt. Nhưng không ai ngờ anh chọn gắn bó với showbiz, từ chối trở thành người thừa kế tập đoàn.

Hình mẫu người đàn ông lý tưởng

Điển trai, giàu có và sự nghiệp thăng hoa, Cha In Pyo khiến công chúng Hàn Quốc ngưỡng mộ, được gọi là "soái ca ngôn tình" bước ra đời thực khi chung tình với người vợ Shin Ae Ra.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra gặp gỡ trên phim trường Tình anh trao em (1994). Trong phim, In Pyo đảm nhận vai thiếu gia hào môn theo đuổi cô gái bán hàng. Không ngờ hình ảnh trên phim "vận" vào đời Cha In Pyo, khi ngoài đời, anh cũng là người nhiệt tình theo đuổi bạn gái, theo Newsen.

Hôn nhân bền chặt của Cha In Pyo và Shin Ae Ra được nhiều người ngưỡng mộ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Cha In Pyo nói anh yêu Shin Ae Ra từ lần gặp đầu tiên, điều mọi người thường gọi là tiếng sét ái tình. Lúc đó, Cha In Pyo là diễn viên đang lên, trong khi Ae Ra là đàn em mới vào nghề.

Chuyện tình giữa Cha In Pyo và Shin Ae Ra cũng được xem là "không khác gì bộ phim ngôn tình" khi xuất thân hai bên khác biệt. Lúc đó, ai cũng nghĩ Cha In Pyo "đóng phim cho vui", sau này thừa kế tập đoàn, trong khi Ae Ra gia thế bình thường, sinh ra ở tỉnh lẻ.

Truyền thông dần để ý đến chuyện tình giữa Cha In Pyo và Shin Ae Ra khi nhận thấy thiếu gia tài phiệt thật lòng theo đuổi bạn gái. Trả lời truyền thông, In Pyo nói sự nhẹ nhàng, chân thành và mộc mạc của bạn gái khiến anh quyết định theo đuổi.

Nhận lời tỏ tình năm 1994, một năm sau, Cha In Pyo quyết định cầu hôn bạn gái. Chuyện tình đẹp mở ra bằng đám cưới thu hút truyền thông vào tháng 3/1995.

Khi về chung một nhà, Cha In Pyo 28 tuổi, Shin Ae Ra 26 tuổi. Việc hai ngôi sao kết hôn khi chưa bước qua tuổi 30 là khá hiếm trong giới giải trí, nhất là khi cả hai có sự nghiệp đang phát triển, thời gian dài thu hút sự quan tâm của dư luận.

Năm 1998, Shin Ae Ra sinh con trai đầu lòng. Truyền thông Hàn đưa tin nam diễn viên bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc vợ vượt cạn sinh quý tử.

Theo Newsen, vì không muốn vợ đau vì tiếp tục sinh con, họ quyết định nhận hai con nuôi. Hai con gái được vợ chồng Cha In Pyo đối đãi như con ruột. Gia đình năm người trở thành hình mẫu lý tưởng của showbiz Hàn.

Cha In Pyo chung sống với vợ gần 30 năm, luôn được lòng công chúng khi chia sẻ cuộc sống hạnh phúc, giữa lúc những cuộc hôn nhân, đấu tố hậu ly hôn xuất hiện dày đặc trong showbiz.

Diễn viên Ông trùm còn trở thành mẫu chồng lý tưởng khi chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng mỗi ngày, anh năm lần nói yêu vợ. Khi bị MC trêu chọc "điều đó quá nhiều và không cần thiết", Cha In Pyo nói: "Nếu tôi không nói, ai sẽ là người nói? Em ấy là vợ tôi cơ mà".

Shin Ae Ra chia sẻ cô thường xuyên quan tâm chồng bằng những điều nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như việc hỏi thăm chồng có ngủ ngon hay không. Những điều đó với người khác tuy nhỏ nhưng là cách để giữ lửa gia đình.

Ngoài cuộc hôn nhân bền chặt hiếm có, Cha In Pyo và Shin Ae Ra còn thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ các tổ chức thiện nguyện vì trẻ mồ côi, được chính phủ Hàn vinh danh vì đóng góp cộng đồng.