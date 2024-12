Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8: Yoo Yeon Seok khó thoát khi bị tấn công Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8: Yoo Yeon Seok giấu kín bí mật, khó thoát khi bị tấn công?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8 có cảnh Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) có màn đối đầu với người bạn đại học của Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo) là Ji Sang Woo (Heo Nam Jun đóng).

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 7, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) đã tìm thấy Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) và kịp thời đưa cô đến bệnh viện. Sa Eon cũng là người đầu tiên Hee Joo nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Cảnh Baek Sa Eon khóc nghẹn khi lần đầu được nghe vợ nói câu: "Đừng đi mà" khiến người xem không khỏi xúc động. Là người từng không muốn Hong Hee Joo gắn bó vì cuộc hôn nhân ban đầu mang tính chất vợ là "con tin", Baek Sa Eon dần thể hiện tình cảm với Hee Joo. Ngay sau khi tan làm, Sa Eon lập tức đến bệnh viện để chăm sóc vợ. Anh lần đầu tiên gội đầu, sấy tóc và chăm sóc Hong Hee Joo khiến cô rung động. Thậm chí, để bảo vệ Hong Hee Joo, Baek Sa Eon chọn cách anh biến mình thành mục tiêu của truyền thông và nhận về không ít bình luận trái chiều, không ngần ngại đối đầu với bố mẹ. Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 7: Hong Hee Joo quyết định mang chiếc điện thoại "406" đến cho Baek Sa Eon. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Dù biết Hong Hee Joo sử dụng chiếc điện thoại số "406" của kẻ xấu để gọi cho mình nhưng Baek Sa Eon không nói. Anh vẫn trò chuyện với Hee Joo và bày tỏ mong muốn cả hai cùng hợp sức để bắt được kẻ xấu. Nhờ thông tin do Hee Joo cung cấp, Baek Sa Eon công khai với truyền thông hình ảnh phác họa nghi phạm chưa rõ mặt đã đe dọa, tấn công mình: "Nghi phạm là đàn ông khoảng 30 tuổi, cao tầm 1,85m, người săn chắc. Hai mắt lệch màu, một mắt hiện màu nâu nhạt khi đổi ánh sáng. Hắn có mùi tanh lạ từ cá và khi phấn khích lắp bắp, thể hiện dấu hiệu thiếu kiểm soát cơn giận. Kẻ xấu còn đe dọa, có kỹ năng hack, làm bom tự chế và phóng hỏa". Ở diễn biến khác, kẻ bắt cóc "nổi đóa" khi biết Hong Hee Joo thoát "cửa tử". Hắn lập tức liên lạc kèm lời dọa dẫm cô: "Lo mà trả điện thoại lại cho tôi. Tôi đến đây, ra mở cửa". Thời điểm đó, Hong Hee Joo hoảng sợ khi vẫn ở bệnh viện điều trị. Cô chạy vội ra giữ cánh cửa vì nghĩ kẻ từng bắt cóc đang gõ cửa phòng mình. May mắn cho Hong Hee Joo khi Baek Sa Eon là người đứng sau cánh cửa này. Khép lại phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 7, Hong Hee Joo quyết định mang chiếc điện thoại "406" đến cho Baek Sa Eon. Điều này đồng nghĩa với việc Hong Hee Joo thừa nhận cô là người thực hiện những cuộc gọi thay đổi giọng nói, trò chuyện với chồng suốt khoảng thời gian trước đó. Nỗi lo sợ của Hong Hee Joo đã nhanh chóng được xoa dịu bằng nụ hôn ngọt ngào từ Baek Sa Eon. "Hong Hee Joo, nói cho anh nghe, làm sao anh để anh ghét em? Làm sao anh hết yêu em?", Baek Sa Eon bày tỏ. Theo số liệu thống kê của Nielsen Korea, tỷ suất người xem trung bình phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 7 đạt 6% trên toàn quốc và 5,1% ở khu vực đô thị. Trước đó, tập 6 đạt tỉ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 6.9% và khu vực đô thị là 6.4%. Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8: Yoo Yeon Seok giấu kín bí mật, khó thoát khi bị tấn công? Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8 lên sóng vào tối 21/12 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất hé lộ một số phân cảnh khiến người xem không khỏi tò mò. Theo đó, Baek Sa Eon và Hong Hee Joo gỡ bỏ hiểu lầm và trở thành một cặp vợ chồng yêu nhau thực sự. "Thật khó tin khi chúng ta được hoàn toàn bình thường như mọi người khác", Hong Hee Joo chia sẻ. Tuy nhiên, Baek Sa Eon vẫn giấu kín bí mật chưa tiết lộ với vợ. Anh băn khoăn việc Hee Joo khi biết hết về mình liệu tình cảm của cô có thay đổi không. Hong Hee Joo bật khóc khi năn nỉ chồng: "Đừng giấu em gì cả". Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8: Baek Sa Eon khiến Hong Hee Joo lo lắng khi kẻ xấu tấn công chồng. (Ảnh: Chụp màn hình MBC) Ở diễn biến khác, Baek Sa Eon có màn đối đầu với người bạn đại học của cô là Ji Sang Woo (Heo Nam Jun đóng). "Cậu đã biết thủ phạm là ai phải không? Tôi không bận tâm về vụ án, tôi bận tâm về cậu", Baek Sa Eon nói với Sang Woo. Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8, kẻ xấu giấu mặt xuất hiện bên cạnh Baek Sa Eon kèm lời khẳng định: "Tôi sẽ lấy lại tất cả". Baek Sa Eon khiến Hong Hee Joo lo lắng, khóc nghẹn trong phân cảnh anh đối mặt với nguy hiểm khi không gian xung quanh tối tăm, dường như không tìm thấy lối ra. Liệu Baek Sa Eon có thoát nạn khi bị kẻ xấu bí ẩn tấn công? Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8 lên sóng lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc vào thứ Bảy (ngày 21/12) và phim được chiếu trên nền tảng Netflix. Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 8: Yoo Yeon Seok giấu kín bí mật, khó thoát khi bị tấn công?

