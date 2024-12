Hơn 10.000 khán giả "bùng nổ" khi Boney M, Joy Band và Samantha Fox biểu diễn tại TP Đà Lạt

Tối ngày 21/12, tại quảng trường Lâm Viên, đã diễn ra sự kiện Dalat Spring Concert năm 2024. Đây là sự kiện âm nhạc được du khách, người dân địa phương mong chờ khi có sự góp mặt của những "huyền thoại âm nhạc" nổi danh từ những năm 1970, 1980 như Liz Mitchell, Joy Band và Samantha Fox.

Hàng nghìn khán giả đã đến quảng trường Lâm Viên từ sớm để theo dõi các nghệ sĩ như Liz Mitchell, Joy và Samantha Fox biểu diễn.



Tại đêm nhạc, những nghệ sĩ như Liz Mitchell, Joy và Samantha Fox đã biểu diễn nhiều bài hát nổi tiếng đình đám một thời như I Love wanna be with you, Santa Maria (do Samantha Fox biểu diễn); Touch by Touch, Night of the Night (do Joy Band biểu diễn).

Đặc biệt là các bài hát nổi tiếng của Boney M biểu diễn như Sunny, Daddy cool, River of Babylon đã khiến cả khán đài bùng nổ bởi những giai điệu quen thuộc một thời mà thế hệ yêu nhạc nào cũng yêu thích.

Joy Band biểu diễn tại Dalat Spring Concert đã khiến hàng vạn khán giả tại quảng trường Lâm Viên "bùng nổ".

Trực tiếp đến quảng trường Lâm Viên xem thần tượng biểu diễn, anh Huỳnh Quốc Đạt (TP Đà Lạt) chia sẻ: "Khi biết Boney M sẽ đến Đà Lạt biểu diễn nhân dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ X, tôi đã theo dõi rất kỹ và đến quảng trường sớm để chờ đợi.

Những bài hát của họ nổi tiếng khi tôi còn nhỏ, nhưng đến giờ những giai điệu quen thuộc đó tôi vẫn không quên được. Hàng vạn khán giả ở đây chịu cái lạnh 14 độ C để theo dõi từng bài hát của họ. Hệ thống âm thanh của chương trình quá hay. Tôi thấy rất vui và tuyệt vời!".

Clip: Khán giả bùng nổ khi Joy Band biểu diễn.

Ông Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch IB Group Vietnam kiêm Giám đốc sản xuất "Dalat Spring Concert" cho biết: "Chúng tôi phải chuẩn bị 3 hệ thống thiết bị độc lập đạt chuẩn yêu cầu của ban nhạc. Với sự kiện này, chúng tôi phải chuẩn bị 6 bàn mixer để vận hành toàn bộ hệ thống âm thanh để tạo ra chất âm thanh trung thực nhất".

Boney M.Liz Mitchell trình bày những ca khúc vượt thời gian tại buổi biểu diễn.



Samantha Fox hát trong Dalat Spring Concert dưới cái lạnh 14 độ C tại TP. Đà Lạt.

Dalat Spring Concert là dự án âm nhạc quốc tế thường niên đầu tiên tại Đà Lạt theo chuẩn Format quốc tế. Sự kiện được tổ chức nhằm lan tỏa hình ảnh Đà Lạt là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc được UNESCO công nhận và hướng đến xây dựng Đà Lạt là điểm đến âm nhạc đỉnh cao thế giới, cụ thể hóa cam kết của Đà Lạt khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO.

Cuối buổi biểu diễn tại TP Đà Lạt, đại diện những nghệ sĩ tham gia đêm nhạc, nghệ sĩ Liz Mitchell đã tặng 2 cây đàn guitar cho ông Trần Hồng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt.