Cuộc đột nhập ly kỳ cuỗm gọn hơn 100 lượng vàng đúng ngày mồng 7 Tết của tên trộm táo tợn

Đón xe ôm từ Bình Dương vào TP.HCM trộm vàng



Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Phạm Văn Nu khai nhận, vào khoảng 22h ngày 28/1 (mùng 7 Tết), Nu đón xe ôm từ nhà trọ tại khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến trước tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) tìm cách đột nhập vào bên trong để trộm.

Phạm Văn Nu (giữa bên trái) trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) đã bị bắt. Ảnh: CACC

Khoảng 23h, Nu thấy xung quanh không có người, cửa hàng đóng cửa, tắt điện nên leo lên cột điện cách đó 0,5 mét, nhảy qua mái tôn rồi đi bộ qua ban công tầng 1 tiệm vàng.

Tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) bị trộm “cuỗm” mất 100 lượng vàng, Công an quận 12 phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được kẻ trộm. Clip: Chinh Hoàng

"Khi tiếp cận bên trong, tôi lấy 2 cây tua vít dài khoảng 20cm, một thanh sắt dài khoảng 20cm đầu dẹt mang theo trong ba lô, dùng để phá cửa kính ở tầng 1. Đến khoảng 0h30 tôi phá xong cửa rồi dùng kềm cắt dây điện phía trước ban công, đột nhập đi vào bên trong", Nu khai.

Nu đi xuống tầng trệt, tiếp cận các tủ kính chứa nhiều vàng trang sức như nhẫn, dây chuyền, lắc, ximen, kiềng cổ…, thấy có chìa khóa có gắn sẵn ở tủ nên mở ra.

Nu đã lấy toàn bộ số vàng hơn 100 lượng cho vào ba lô rồi tẩu thoát ra ngoài bằng lối cũ, đi bộ ra ngã tư Ga, bắt xe ôm về lại nhà trọ cất giấu số vàng ở nhà vệ sinh của sân thượng.

Từng trộm vàng thành công ở Bình Dương

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp với Công an quận 12 điều tra, truy xét nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định được kẻ trộm tẩu thoát xuống Bình Dương nên Phòng PC02, Công an quận 12 phối hợp Công an tỉnh Bình Dương truy bắt.

Số vàng Phạm Văn Nu ăn trộm ở tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) hơn 100 lượng. Ảnh: CACC

Đến 18h30 ngày 30/1, công an ập vào nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt giữ Nu, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan. Nu khai không có việc làm, mới từ quê lên, trước đó đã một số lần tới tiệm vàng trên để mua bán và phát hiện nơi này không có bảo vệ, an ninh lỏng lẻo nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Cũng theo Công an TP.HCM, qua quá trình đấu tranh, Nu còn thừa nhận trong khoảng thời gian tháng 11/2021 đã đột nhập một tiệm vàng trên đường Phan Đình Giót (phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương) lấy đi nhiều tài sản gồm lắc, bông tai, dây chuyền, nhẫn… trị giá khoảng 780 triệu đồng. Nu chia nhỏ lẻ số vàng này bán cho các tiệm ở khu vực Tân Uyên và Tân Phước Khánh, tỉnh Bình Dương.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, sáng 31/1, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt đối tượng Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) trộm 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Thịnh Thạnh Lộc (367 Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) đêm 30/1. Theo ước tính, số vàng này được quy đổi ra tiền có trị giá gần 6,8 tỷ đồng.