Cuộc hôn nhân kín tiếng của tài tử "Giày thủy tinh" và vợ kém 17 tuổi

Ngày 29/11, tờ Insight đưa tin So Ji Sub và vợ là Cho Eun Sung lần đầu xuất hiện cùng nhau kể từ khi kết hôn năm 2020. Hai vợ chồng So Ji Sub mặc giản dị, để mặt "mộc" nhưng vẫn thu hút sự chú ý của fan và bị nhận ra. Được biết, vợ chồng Seo Ji Sub tới xem triển lãm tranh diễn ra vào ngày 27/11.

So Ji Sub và vợ - Cho Eun Sung xuất hiện tại một sự kiện ở Hàn Quốc, ngày 27/11 (Ảnh: Insight).

So Ji Sub và Cho Eun Jung kết hôn vào năm 2020 bất chấp khoảng cách 17 tuổi. Họ công khai mối quan hệ vào tháng 5/2019. Cho Eun Jung là cô gái thứ hai mà So Ji Sub công khai hò hẹn.

Trong thông báo kết hôn, công ty quản lý của So Ji Sub viết: "So Ji Sub đã tìm được một người thực sự có giá trị với anh ấy và quyết định kết hôn. Cặp đôi sẽ trở thành bạn đời trên cơ sở tình yêu, sự tin tưởng dành cho nhau".

Trước đây, So Ji Sub từng có mối tình với nữ diễn viên Kim Hyun Joo, bạn diễn trong bộ phim Giày thủy tinh. Suốt nhiều năm, So Ji Sub chưa bao giờ hé lộ về chuyện tình cảm, anh hạnh phúc với việc làm một quý ông độc thân bất kể xung quanh luôn có nhiều cô gái hâm mộ.

Khi công khai mối quan hệ với Cho Eun Jung, So Ji Sub hạnh phúc tâm sự: "Thật khó khi để nói ra điều này nhưng tôi đã gặp được người đặc biệt, cô ấy khiến trái tim tôi tĩnh lại và luôn ủng hộ tôi".

So Ji Sub và Cho Eun Sung bị phát hiện hẹn hò vào năm 2019 (Ảnh: Dispatch).

Theo truyền thông Hàn Quốc, hai vợ chồng nam nghệ sĩ gặp nhau lần đầu khi Cho Eun Jung đang là phóng viên, chịu trách nhiệm phỏng vấn So Ji Sub về bộ phim I'm Going To Meet You Now (Và em sẽ đến) trên chương trình "Night of Real Entertainment" của đài SBS (Hàn Quốc). Sau lần gặp gỡ đó, cả hai có dịp gặp lại thông qua một người quen và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với đối phương.

So Ji Sub, sinh năm 1977, khởi nghiệp với vai trò người mẫu sau đó chuyển sang làm diễn viên. Anh nổi tiếng sau khi tham gia Giày thủy tinh của đài SBS (Hàn Quốc) năm 2002 và sau đó là Xin lỗi, anh yêu em (năm 2005).

Anh còn đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim thành công khác như Mặt trời của chàng Joo, Ghost... Trong nhiều năm, anh được mệnh danh là quý ông độc thân điển trai và hấp dẫn nhất nhì showbiz Hàn.

Cho Eun Sung - vợ của So Ji Sub kém anh 17 tuổi (Ảnh: Naver).

Vợ của So Ji Sub - Cho Eun Jung rất nổi tiếng đối với cộng đồng game Hàn Quốc. Các game thủ không ngần ngại gọi Cho Eun Jung là "Nữ thần của các giải đấu". Cho Eun Jung, sinh năm 1994, từng tốt nghiệp trường Đại học Ewha chuyên ngành Khiêu vũ.

Trước đó, Cho Eun Jung từng theo học trường nghệ thuật Yewon School và sau đó là Seoul Arts High School. Được biết, trường Seoul Arts High School là nơi rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc theo học.

Khi còn là sinh viên, Cho Eun Jung đã đảm nhận vai trò là MC giới thiệu chương trình của đài Ongamenet (OGN). Cô gái sinh năm 1994 thu hút người đối diện bởi ngoại hình xinh đẹp, nữ tính và tài ăn nói cuốn hút. Cho Eun Jung được xem là nữ hoàng thứ hai của làng thể thao điện tử Hàn Quốc.

Trước khi trở thành vợ của So Ji Suh, Cho Eung Jung từng có mối tình gần một năm với một game thủ nổi tiếng của Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, vợ chồng So Ji Sub sống rất kín tiếng. Họ hầu như không chia sẻ chuyện tình cảm hay cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng lựa chọn không tổ chức đám cưới rình rang mà dành gần 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) để làm từ thiện.

So Ji Sub từng là quý ông độc thân được khao khát tại Hàn Quốc trước khi lấy vợ (Ảnh: Instagram).