Nam diễn viên "Giày thủy tinh" áp lực khi cưới vợ trẻ

Mới đây, So Ji Sub nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia buổi họp báo phim Confession. Anh bày tỏ với truyền thông: "Đã 2 năm trôi qua, tôi rất vui khi có thể gặp gỡ khán giả".

Nam diễn viên So Ji Sub sinh năm 1977. Theo Kbizoom, anh cho biết, dù đã bước sang độ tuổi U50 nhưng dấu hiệu tuổi tác chưa thực sự "ập tới" với anh. Sau khi kết hôn với người đẹp Jo Eun Jung, một cựu phát thanh viên nhỏ hơn mình 17 tuổi, nam diễn viên "Giày thủy tinh" cho biết, anh rất hạnh phúc và cảm thấy ổn định. Thậm chí, anh còn chữa được chứng mất ngủ lâu năm.



So Ji Sub kết hôn với Jo Eun Jung vào tháng 4/2020. Hai người quyên góp 50 triệu won cho từ thiện, thay vì tổ chức lễ cưới.

So Ji Sub kết hôn được 2 năm với vợ trẻ kém 17 tuổi. (Ảnh: IT).

So Ji Sub thừa nhận rằng, cả hai đã cảm mến nhau từ ánh mắt đầu tiên: "Đúng là chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng không phải là ngay lúc trên trường quay đâu. Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó cho tới lúc về đến nhà sau khi hoàn thành việc quay phỏng vấn".

Khi được hỏi cuộc sống hôn hân của mình ra sao sau đám cưới, anh trả lời: "Tôi hạnh phúc". So Ji Sub chia sẻ thêm: "Trước đây, tôi không biết điều này nhưng sau khi kết hôn, tôi cảm thấy an yên hơn. Chứng mất ngủ của tôi thực sự biến mất. Tôi đã trưởng thành hơn một chút về mặt tâm lý. Tôi khuyên bạn nên kết hôn và đừng nghĩ ngợi gì".

Nam tài tử cho biết, bản thân dù là người nổi tiếng nhưng cũng lo lắng, bởi lẽ anh cũng khá lớn tuổi: "Khi nhìn vào cô ấy, tôi rất lo lắng vì khoảng cách chênh lệch tuổi tác khá lớn. Đấy là điều hiển nhiên. Càng lớn tuổi thì tôi lại càng yêu bằng cái đầu chứ không phải trái tim. Dù vậy thì trái tim tôi cũng đã rung động".

So Ji Sub nói: "Lúc đó, tôi không đóng phim nhưng tôi đã tăng cân sau khi cưới. Tôi rất tiếc vì chúng tôi không thể ăn cùng nhau vì phải ăn kiêng. Thậm chí, khi cùng nhau đi ăn ở ngoài, tôi vẫn phải ăn theo chế độ".

Bộ phim "Confession" của đạo diễn Yoon Jong Seok là câu chuyện về một doanh nhân trên đà thăng tiến Yoo Min Ho (do So Ji Seop thủ vai), anh là nghi phạm duy nhất trong một vụ án sát hại Kim Se-hee (Nana) bí ẩn. Yang Shin Ae (do Kim Yoon Jin), một luật sư có tỷ lệ thắng án 100%, cô cố gắng chứng minh sự vô tội của Yoo Min Ho, họ làm việc cùng nhau để tìm các mảnh ghép còn thiếu của vụ án.

"Tôi rất muốn đóng một vai mới không trùng lặp với những vai trước của mình. Tôi luôn sẵn sàng cho những thử thách và có rất nhiều vai trò khác nhau mà tôi hy vọng sẽ được đóng", nam diễn viên cho hay.

Đây là lần đầu tiên So Ji Sub thử thách với thể loại phim giật gân như "Confession". (Ảnh: IT).

Đây là lần đầu tiên So Ji Sub thử thách với thể loại phim giật gân như "Confession". Anh mỉm cười và cho biết: "Tôi đến khá muộn với thể loại này nhưng các đạo diễn dường như không nhắm tới tôi khi quay phim kiểu như thế này. Với các bộ phim truyền hình cũng vậy, hầu hết tôi thường vào vai các chàng trai tốt".

"Confession" dựa trên bộ phim Tây Ban Nha "The Invisible Guest". So Ji Sub cho hay: "Tôi cảm thấy áp lực hơn thực hiện bộ phim "I'm On My Way to Meet You". Bộ phim này rất khác so với nguyên tác nên tôi không cảm thấy quá nặng nề. Câu chuyện rõ ràng và thông điệp chính xác, vì thế thực hiện nó rất vui".

Anh cũng đề cập đến Kim Yun Jin và Nana, những người đã làm việc cùng nhau trong "Confession". So Ji Sub nói về Kim Yoon Jin: "Cô ấy làm việc rất chăm chỉ. Kim Yoon Jin đã ghi nhớ tất cả kịch bản và đó là một cú sốc đối với tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng cũng nhận được một nguồn năng lượng tốt từ bạn diễn. Tôi nghĩ, nếu tôi chuẩn bị không tốt thì tôi sẽ hoàn toàn bị cô ấy áp đảo".

Về Nana, nam diễn viên chia sẻ: "Trong khi quay phim, tôi đã nghĩ mọi người sẽ thấy Nana là một người hoàn toàn mới khi phim ra mắt. Có rất nhiều điều để xem, Nana dường như là một nữ diễn viên biết cho và nhận.

Cuối cùng, So Ji Sub cho rằng: "Là một diễn viên, thật tốt khi già đi. Đúng hơn, độ tuổi của tôi khá mơ hồ. Khi lớn hơn một chút, tôi nghĩ mình sẽ có thể làm nhiều việc một cách tự do. Tôi muốn trở thành một diễn viên có đủ khả năng để diễn xuất trong vai một người cha hoàn hảo".