Cuộc sống đảo lộn vì mỏi mòn chờ cấp căn cước công dân

Chị Nguyễn Phương Chi (thường trú 89 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP.Huế) vừa gửi đơn đến các cơ quan báo chí phản ánh việc chị phải mỏi mòn chờ đợi được cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) sau 2 lần làm hồ sơ.

Theo trình bày của chị Chi, vào tháng 6/2022, chị đến Trung tâm Hành chính công TP.Huế làm thủ tục đề nghị cấp thẻ CCCD. Tại đây, hồ sơ của chị được Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Huế tiếp nhận. Chị được cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD, nhưng giấy hẹn chỉ ghi ngày lập là 16/6/2022 chứ không ghi thời gian trả thẻ CCCD.

Sau hơn 1 năm kể từ khi làm hồ sơ lần đầu và hơn 6 tháng kể từ khi làm lại hồ sơ lần 2, chị Nguyễn Phương Chi ở TP.Huế vẫn chưa được cấp thẻ CCCD (ảnh minh họa).

Đến tháng 12/2022, sau nửa năm chờ đợi nhưng vẫn chưa được cấp thẻ CCCD, chị Chi và người thân liên hệ thì được hướng dẫn làm lại hồ sơ lần 2. Lần này chị Chi tiếp tục được cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD, nhưng giấy hẹn cũng chỉ ghi ngày lập là 9/12/2022 và bỏ trống thông tin ngày trả thẻ CCCD. Đến nay, sau hơn 1 năm kể từ khi làm hồ sơ lần đầu và hơn 6 tháng kể từ khi làm lại hồ sơ lần 2, chị Chi vẫn chưa được cấp thẻ CCCD.

"Tôi và người thân nhiều lần liên hệ Công an TP.Huế và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thì được trả lời bằng miệng không rõ ràng. Cơ quan công an lúc thì trả lời hồ sơ cấp CCCD của tôi bị treo do hệ thống đang tồn tại song song 2 hồ sơ, lúc thì trả lời do vân tay của tôi bị trùng với vân tay của ai đó trong một vụ án, lúc khác thì lại nói do hồ sơ tôi khai báo hai địa chỉ khác nhau... Tôi được đề nghị chờ đợi với lý do việc giải quyết cấp thẻ CCCD phụ thuộc vào đơn vị thuộc Bộ Công an", chị Chi trình bày.

"Qua đây tôi nhận thấy cách thực hiện thủ tục cấp CCCD và phản hồi thông tin về cấp CCCD của cơ quan chuyên môn cho người dân chưa thực sự kịp thời và thiếu hợp lý, thiếu khoa học. Các giấy hẹn tôi nhận được về việc cấp CCCD đều không ghi cụ thể ngày trả... Lẽ ra khi chậm cấp CCCD cho tôi, cơ quan chức năng cần có thông tin bằng văn bản nêu rõ lý chậm và có văn bản thay thế hay bổ sung gì đó để tiện cho tôi giao dịch, sinh hoạt hàng ngày", chi Chi bức xúc.

Chị Nguyễn Phương Chi được cấp giấy hẹn trả thẻ CCCD khi làm hồ sơ vào tháng 6 năm 2022, nhưng giấy hẹn chỉ ghi ngày lập là 16/6/2022 chứ không ghi thời gian trả thẻ CCCD. Ảnh: T.H.

Trả lời về vụ việc của chị Nguyễn Phương Chi, Công an TP.Huế cho biết, chị Chi đã 2 lần được thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD với loại hồ sơ cấp mới, chi tiết loại cấp: Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ CCCD, hồ sơ đã được truyền lên trung ương đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp thẻ CCCD nhưng hồ sơ bị treo ở trạng thái "đang xử lý".

Qua rà soát, Công an TP.Huế phát hiện tình trạng hồ sơ "đang xử lý" của chị Nguyễn Phương Chi và đã có báo cáo trao đổi với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và cán bộ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phụ trách tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó, các cơ quan cấp trên xác định vân tay thu nhận của chị Nguyễn Phương Chi bị lỗi "sinh trắc vân tay" dẫn đến chị Chi chưa được cấp CCCD.

Cơ quan công an đề nghị chị Chi "thông cảm phối hợp với cơ quan công an để sớm khắc phục". Trong thời gian chưa được cấp thẻ CCCD, chị chị được đề nghị sử dụng các loại giấy tờ khác theo Nghị định 104/NĐ-CP để thay thế tạm thời.

Tuy nhiên, theo chị Chi, hơn 1 năm qua, do chưa được cấp thẻ CCCD trong khi giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu đã hết hạn, chị và gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong giao dịch dân sự, gây đảo lộn việc làm ăn kinh tế cũng như cuộc sống. Điều khiến chị và gia đình lo lắng, bất an là tình trạng chậm được cấp thẻ CCCD không biết bao giờ mới được giải quyết bởi chị chưa thấy động thái nào cho thấy cơ quan chức năng rốt ráo trong giải quyết vụ việc.