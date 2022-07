Cuộc sống tinh hoa “tựa khách sạn 5 sao” tại “Quận Ocean” sôi động

Vị trí 5 sao tại tâm điểm "Quận Ocean"

Chị Hồng Lê (Hà Nội) kể, hai vợ chồng chị có thói quen lui tới những khách sạn 5 sao ngay ở khu vực trung tâm vào dịp cuối tuần. Thỉnh thoảng, cả hai sẽ có một ngày trọn vẹn thư giãn tại đây, để hưởng thụ hệ thống dịch vụ đẳng cấp hay tận hưởng bữa tối với tầm view lung linh ánh đèn đường."Hai vợ chồng có gu giống nhau là cuối tuần muốn giải phóng sức lao động, tận hưởng cuộc sống nghỉ ngơi, thư giãn", chị nói.

Đó cũng là lí do, hai vợ chồng chị tỏ ra sốt ruột chờ đợi sự xuất hiện của dự án tòa tháp căn hộ phong cách khách sạn 5 sao mang tên Pavilion Premium. Nằm tại tâm điểm của "Quận Ocean", chị Hồng Lê cho rằng, vị trí là một trong những yếu tố quan trọng nhất của một dự án cao cấp và đây lại là thế mạnh nổi nội của Pavilion Premium.

Bản thân chị tới tận bây giờ vẫn yêu thích với những hình ảnh chụp từ tầm cao, bao quát cả khu vực Vinhomes Ocean Park với những con đường ánh sáng rộng khắp và sự sôi động phố thị. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy, với chị và rất nhiều người, sẽ là nơi háo hức muốn trở về sau mỗi ngày làm việc.

Không chỉ có tọa độ trung tâm, điều chị hài lòng ở Pavilion Premium là sự thuận tiện giao thông và cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh. Từ đây, với một loạt tuyến đường huyết mạch và các cây cầu lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, cư dân có thể dễ dàng di chuyển về khu vực phố cổ, sân bay hay tới các địa phương lân cận. Đặc biệt, với sự xuất hiện của 4 cầu lớn khác đang thành hình là Vĩnh Tuy 2, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, cư dân tại Pavilion Premium sẽ có thêm rát nhiều lựa chọn để di chuyển.

Cuộc sống đáng mơ ước với tiêu chuẩn "high-class"

Ngoài vị trí, đón đợi cư dân tại Pavilion Premium còn là một hệ thống dịch vụ, tiện ích vốn chỉ xuất hiện tại những khách sạn cao cấp.

Tiêu chuẩn phong cách khách sạn 5 sao sẽ được áp dụng đồng bộ ngay từ thiết kế của tòa tháp với một mái sảnh đón tiếp hiện đại cùng khu vực lễ tân sang trọng.

Về tiện ích, ngay tại tầng 13 của tòa nhà là một hồ Jacuzzi spa bốn mùa rộng tới 100m2 với hệ thống vòi phun thủy lực - điều chắc chắn sẽ khiến cư dân đặc biệt thích thú khi thoải mái massage thư giãn mà không cần lo lắng đến thời tiết bên ngoài.

Cũng tại khu vực này, Gym Club và Sport Hub là nơi tuyệt vời để mọi người thoải mái chọn thời gian tập luyện mỗi ngày mà không cần lo lắng thời tiết. Gần đó là thiên đường vui chơi cho trẻ con mang tên Kids Heaven, nơi bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm để con trẻ nô đùa.

Đặc biệt, bước chân ra khỏi ngôi nhà Pavilion Premium, một thế giới tiện ích không khác gì những resort nổi tiếng đang đợi sẵn. Trải rộng trước mắt mọi người là 3 khu vườn sinh thái lấy cảm hứng từ Singapore, Nhật Bản và Dubai. Đó không chỉ là thiên đường xanh mang lại không khí trong lành cho cư dân mà còn là nơi để mỗi người có thể tìm thấy một góc riêng phù hợp với sở thích của mình.

Trong hệ sinh thái rộng lớn ấy, cũng cần nhắc tới khu vực hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, khu vực sân tập thể thao ngoài trời, sân chơi cho trẻ em…

Thế giới tiện ích thậm chí sẽ được mở rộng hơn với hệ sinh thái "all in one" của đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Những nhu cầu cơ bản từ chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, mua sắm, di chuyển đều sẽ được thỏa mãn theo tiêu chuẩn cao nhất với Vinmec - Vinschool - VinUni - Vincom Mega Mall - VinBus.

Là toà căn hộ hiếm hoi mang tới phong cách khách sạn đẳng cấp 5 sao dành tới cư dân, Pavilion Premium là điểm chạm của sự tận hưởng và chất sống thời thượng. Sở hữu một căn hộ tại Pavilion Premium, cư dân sẽ có cho mình riêng một hệ tiện ích vượt trội với niềm vui thích mỗi khi về nhà.