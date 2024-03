Cuộc thảm sát đẫm máu đầu tiên trong lịch sử Mỹ bắt đầu như thế nào?

Vào lúc 8 giờ tối ngày 5/3/1770, dưới trận mưa tuyết nặng trên khắp các đường phố ở Boston, Massachusetts, binh nhì Anh Hugh White đứng gác gần tòa chính quyền thuộc địa trên phố King, thì bất ngờ bị một nhóm nam thanh niên thuộc địa bước tới khiêu khích.

Có rất nhiều ghi nhận khác nhau về cuộc chạm trán trên, từ những lời lăng mạ và chửi bới đến cả việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Và rồi tiếng chuông từ một nhà thờ chợt vang lên và toàn bộ người dân Boston đổ ào ra khắp các con phố.

Cuộc thảm sát đẫm máu đầu tiên trong lịch sử Mỹ bắt đầu bằng một cuộc ném tuyết tại Boston. Ảnh: BT Boston.

Rồi ai đó đã bất ngờ ném một quả bóng tuyết về phía binh nhì White, kéo theo sau là hàng loạt quả bóng tuyết, khối băng và vỏ hàu bị ném tới tấp về phía tòa nhà Hải quan. Bất lực trong việc kiểm soát tình hình hỗn loạn, người lính Anh tội nghiệp này buộc phải gọi chi viện.



Vì sao ẩu đả?

Người Mỹ sống trong 13 bang thuộc địa đang ngày càng bất mãn với sự cai trị của thực dân Anh. Từ năm 1763 đến 1767, Quốc hội Anh đã thông qua một loạt các đạo luật như Đạo luật Đường, Đạo luật Tem và Đạo luật Townshend, nhằm áp thuế và hạn chế việc kinh doanh các loại hàng hóa thiết yếu ở các bang thuộc địa tại Mỹ. Người Anh cũng đã thông qua Đạo luật tiền tệ, ngăn không cho các thuộc địa tạo ra đơn vị tiền tệ của riêng mình.

Những điều này đã khiến người dân thuộc địa rất tức giận, đặc biệt là khi họ không có đại diện dân cử trong Quốc hội Anh. Nhiều năm qua, nhiều nhân vật có địa vị và ảnh hưởng tại các vùng thuộc địa ở Mỹ, như Benjamin Franklin, Patrick Henry, George Washington và Samuel Adams đã lên tiếng chống lại những đạo luật ngày càng hà khắc của Anh lên người dân Mỹ. Dù cuối cùng đã bãi bỏ Đạo luật Tem, nhưng chính quyền Anh sau đó lại ban hành một đạo luật mới, tuyên bố nắm quyền lực tuyệt đối với nền luật pháp ở các bang thuộc địa tại Mỹ.

Người dân thuộc địa Mỹ ngày càng bất mãn với những đạo luật kìm kẹp của chính quyền Anh, trong đó có Đạo luật Tem. Ảnh: BT Boston.

Căng thẳng trở nên leo thang ở Boston vào đầu năm 1770. Hơn 2.000 lính Anh đã chiếm thành phố của gần 16.000 cư dân thuộc địa và cố gắng áp đặt các Đạo luật tem và Đạo luật Townshend tại đây. Để phản kháng, người dân thuộc địa đã tấn công và phá hoại cửa hàng của những thương nhân có mối quan hệ thân với chính quyền Anh .

Vào ngày 22/2/1770, khi người dân Mỹ dùng gạch đá tấn công vào một cửa hàng thân chính quyền, binh sĩ Ebenezer Richardson sống gần đó đã cố gắng giải tán đám đông bằng cách bắn súng qua cửa sổ nhà anh ta. Phát súng của Richardson đã bắn trúng và giết chết một cậu bé 11 tuổi tên Christopher Seider và khiến những người dân Mỹ càng thêm giận dữ.

Và cuộc ném bóng tuyết vào đêm ngày 5/3/1770 chính là đỉnh điểm cho những xung đột dai dẳng giữa người dân Boston và những người lính Anh đang cai trị trên chính mảnh đất nơi họ sinh cơ lập nghiệp.

Bạo lực leo thang

Bất đắc dĩ phải trở thành một bao tuyết, Binh nhì White đã phải tức tốc cầu viện Đại úy Thomas Preston và một số binh lính được cử đến trấn an tình hình. Tuy nhiên, tình hình bạo lực vẫn không hề suy giảm, thậm chí nhiều người Mỹ còn mang cả gậy gộc đến xáp lá cà với binh lính. Nhận thấy tình hình đang trở nên ngoài tầm kiểm soát, những người lính Anh đã quyết định nổ súng.

Khi khói súng tan, 5 người dân thường được tìm thấy đã chết hoặc đang thoi thóp. Họ gồm Crispus Attucks, Patrick Carr, Samuel Gray, Samuel Maverick, và James Caldwell. Ngoài ra còn có ba người khác bị thương. Cái chết của 5 người đàn ông này cho đến nay vẫn được một số nhà sử học xem là các trường hợp tử vong đầu tiên trong Cách mạng Mỹ.

Bức phù điêu về cuộc thảm sát Boston của họa sĩ Paul Revere. Ảnh: BT Boston.

Các binh sĩ Anh đã bị đưa ra xét xử, và hai nhà ái quốc John Adams và Josiah Quincy đã đồng ý làm luật sư biện hộ cho các binh sĩ này nhằm thể hiện sự ủng hộ hệ thống tư pháp thuộc địa. Khi phiên tòa kết thúc vào tháng 12/1770, hai lính Anh bị kết tội ngộ sát và ngón tay cái của họ đã bị khắc chữ "M" để trừng phạt tội giết người (Murder.)

Giọt nước tràn ly

Các cuộc cách mạng thường bùng nổ không chỉ bởi súng ống, quân đội hay người dân, mà còn bởi ngôn từ, sự tẩy chay và thậm chí là những quả bóng tuyết. Có thể lập luận rằng người dân thuộc Mỹ đã bắt đầu một cuộc cách mạng chống lại Anh từ lâu , nhưng những quả bóng tuyết trong đêm đẫm máu tại Boston mới thực sự làm giọt nước tràn ly.

Đài tưởng niệm vụ thảm sát Boston đặt tại công viên Boston Common, thành phố Boston. Ảnh: BT Boston.

"Những Đứa con của Tự do" (Sons of Liberty) – một nhóm ái quốc được thành lập năm 1765 để phản đối Đạo luật Tem (Stamp Act) – đã xem Thảm sát Boston là cuộc chiến đấu giành tự do của người Mỹ và là lý do chính đáng để quân Anh phải rút khỏi Boston. Paul Revere đã tạo nên một bức điêu khắc vụ việc, mô tả những người lính Anh xếp hàng thành một đội quân để ngăn chặn những người đại diện cho cuộc nổi dậy thuộc địa. Bản sao của bức điêu khắc đã xuất hiện khắp thuộc địa và giúp tăng cường sự căm ghét của người Mỹ trước ách cai trị của Anh.

Và đến ngày 16/12/1773, ngay tại Boston, một nhóm các cư dân thuộc địa cải trang thành người da đỏ Mohawk đã đột nhập lên ba chiếc tàu Anh và đổ 342 kiện chè xuống biển. Cách mạng Mỹ chính thức bùng nổ từ đây.