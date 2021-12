Cuộc thay đổi từ chiếc vé xe buýt “một chạm”

Thẻ chip nội địa do các ngân hàng Việt Nam phát hành ra mắt thị trường từ tháng 5/2019 sử dụng chung thương hiệu Napas với công nghệ tiếp xúc và không tiếp xúc đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) về thẻ chip do Ngân hàng Nhà nước ban hành và Tiêu chuẩn quốc tế EMV; mang lại sự tiện lợi, an toàn cho khách hàng và hạn chế các giao dịch gian lận, giả mạo. Đến nay, Napas đã cùng 43 Tổ chức thành viên hoàn thành công tác triển khai TCCS về thẻ chip nội địa theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.