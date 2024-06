Cuối tuần này TP.HCM có mưa lớn, người dân cần đề phòng ngập lụt, tai nạn...

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, từ ngày 22 đến 24/6, khu vực TP.HCM có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Nhiều khu vực tại TP.HCM sẽ có xác suất mưa từ 75-85%. Cụ thể, từ 7 giờ ngày 22/6 đến 7 giờ ngày 24/6 các quận trung tâm TP.HCM có xác suất mưa 75-85%.

Nhiều nơi ở TP.HCM diễn ra cảnh ngập nặng mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: C.H

Các quận như: Gò Vấp, quận 12, quận Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình và các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh đều có xác suất mưa cao trong 3 ngày trên.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo đợt mưa lớn diện rộng tại TP.HCM khả năng kéo dài đến hết ngày 25/6, sau đó mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước; đề phòng tai nạn do cây đổ,...

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết khu vực Nam bộ ngày 22/6 nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi dưới 30 độ C.